Ormanda Kırmızı Bikinisiyle Yasak Meyveyi Arayan Nilperi Şahinkaya'nın İlk İnsan Havva'dan Hallice Pozları
Ormanda Kırmızı Bikinisiyle Yasak Meyveyi Arayan Nilperi Şahinkaya'nın İlk İnsan Havva'dan Hallice Pozları
Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya'nın kırmızı bikini giyip ormanda poz verince sosyal medya kullanıcılarına gün doğdu!
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"Deniz Yıldızı", "Öyle Bir Geçer Zaman ki" gibi dizilerle ilk kez karşımız çıkan Nilperi Şahinkaya yıldızını başrolünde yer aldığı "Kiraz Mevsimi" dizisinde hayat verdiği 'Şeyma' karakteriyle parlatmıştı.
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Oyunculuğu ve güzelliğiyle hayran kitlesini günden güne genişletmeyi başaran Nilperi Şahinkaya, epey sıkı şekilde kullandığı Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Son olarak ütü masası üzerinde verdiği pozla sosyal medya kullanıcılarına "ne yapmak istiyor?" dedirtip fena dile düşmüştü.
Şimdi de, uzun zamandır aşk yaşadığı heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile yaz tatilinin tadını çıkartan Nilperi Şahinkaya'nın kırmızı bikinili pozları ortalığı ateşe verdi.
Görenleri büyüleyen yeşilliğin içinde verdiği pozları,"Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notuyla paylaştı. .
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Instagram erişim engelini takmadan yaptığı paylaşımlarla sosyal medya kullanıcılarına meze çıkaran Nilperi Şahinkaya'nın pozlarına gelen yorumlar bi' bakalım:
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