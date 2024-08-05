Kaynanasıyla Arasındaki Buzları Eriten Beren Saat Görümcesini de Yanına Alıp Poz Kesti

Bodrum'da tatil keyfi yapan Beren Saat'in arasının bir dönem bozuk olduğunu konuşulan kaynanası Serpil Doğulu ve görümcesiyle verdiği pozlar gözlerden kaçmadı. Kenan Doğulu'nunsa kamerayı görünce eşiyle gülücükler saçması yorum topladı.