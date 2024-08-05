Kaynanasıyla Arasındaki Buzları Eriten Beren Saat Görümcesini de Yanına Alıp Poz Kesti
Kaynanasıyla Arasındaki Buzları Eriten Beren Saat Görümcesini de Yanına Alıp Poz Kesti
Bodrum'da tatil keyfi yapan Beren Saat'in arasının bir dönem bozuk olduğunu konuşulan kaynanası Serpil Doğulu ve görümcesiyle verdiği pozlar gözlerden kaçmadı. Kenan Doğulu'nunsa kamerayı görünce eşiyle gülücükler saçması yorum topladı.
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2014 yılında nikah masasına oturmalarından sonra her adımları mercek altına alınan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.
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Bu zamana kadar haklarında sayısız iddialar ortaya atılsa da ünlü ikili tüm bunların üstesinden beraber gelmiş ve aşklarını sürekli kanıtlamayı başarmıştı.
Ardı arkası kesilmeyen boşanma iddialarını da kurşun geçirmez ilişkileriyle yalanlayan Beren Saat'in zaman zaman istenmeyen gelin olduğu dedikoduları da alıp başını yürümüştü.
Bir dönem aralarında mesafe hatta epey bir soğukluk olduğu bilinen gelin - kayınvalide tüm küslükleri sona erdirmesiyle derin bir oh çektirmişti.
tv100'den Yunus Emre Demirkaya'nın ve Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Beren Saat'in buzları erittiği kayınvalidesi Serpil Doğulu ve görümcesi Canan Doğulu'yla görüntülendi.
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Şezlongta oturup uzun uzun sohbet eden gelin-kayınvalidenin görüntüleri kısa sürede gündem olurken "Kenan'ın keyfi yerindedir" yorumları da yapıldı tabii.
Bu düşüncelerde de haksız sayılmazlardı. Biricik eşi Beren Saat'le iskeleden denize girmenin keyfini çıkardı.
Ünlü şarkıcının o anlarda kamerayı görüp gülücükler saçması da bunları doğrular nitelikte oldu adeta...
Gelin, bu karelere sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını görelim:
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