Sandık Kokusu'nda Rol Almıştı: Usta Oyuncu Sema Çeyrekbaşı Hayatını Kaybetti!
Sandık Kokusu'nda Rol Almıştı: Usta Oyuncu Sema Çeyrekbaşı Hayatını Kaybetti!
Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından bir acı haberi daha duyurdu. Usta tiyatro ve dizi-sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti.
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Son olarak "Sandık Kokusu" ve "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi dizilerde rol alan Sema Çeyrekbaşı geçtiğimiz ay beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.
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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Devlet Tiyatrosu sanatçısı, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.
Acı haberi veren Oyuncular Sendikası resmi sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Usta oyuncunun kaybı tüm yakınlarını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu...
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