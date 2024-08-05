Ceylan Ertem Taciz Korkusu Üzerinden Köpeklerin Koruyuculuğuna Değinip Olay Yasaya Sert Çıktı!

Yıllar önce Kadıköy'deki evinin önünde bir adamın mastürbasyon çektiğini itiraf eden Ceylam Ertem öldürülen müzisyen Değer Deniz'i hatırlattı. Ünlü şarkıcı Ertem sahiplendiği köpeklerle güvende hissettiğini belirterek Meclis'te kabul edilen ve 'katliam yasası' olarak da adlandırılan yasa değişikliğine yine sert çıktı.