Ceylan Ertem Taciz Korkusu Üzerinden Köpeklerin Koruyuculuğuna Değinip Olay Yasaya Sert Çıktı!
Ceylan Ertem Taciz Korkusu Üzerinden Köpeklerin Koruyuculuğuna Değinip Olay Yasaya Sert Çıktı!
Yıllar önce Kadıköy'deki evinin önünde bir adamın mastürbasyon çektiğini itiraf eden Ceylam Ertem öldürülen müzisyen Değer Deniz'i hatırlattı. Ünlü şarkıcı Ertem sahiplendiği köpeklerle güvende hissettiğini belirterek Meclis'te kabul edilen ve 'katliam yasası' olarak da adlandırılan yasa değişikliğine yine sert çıktı.
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Güçlü sesi ve duygulara tercüman olan şarkılarıyla gönülleri fetheden Ceylan Ertem sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.
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Toplumsal konularda hiçbir zaman sessiz kalmayan Ertem, TBMM komisyonundan AK Parti ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne oldukça önemli bir konu üzerinden yeniden tepki gösterdi.
5 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde ölü olarak bulunan müzisyen Değer Deniz'i yad eden Ertem, X (Twitter) hesabı üzerinden "Kadıköy’de evimin camına dayanıp mastürbasyon yapan adam oldu. Korkuyla yaşıyordum" diyerek söze başladı.
"Sevgili arkadaşımız Değer Deniz’in evine giren hırsız tecavüz edip, öldürdü onu. Yıllardır aşamadığımız bir kayıptır bu" diyip "Şimdi size bir tavsiyem olacak" ifadesiyle dikkatleri çekti.
Yüreğimizin kan ağladığı kadına yönelik korkunç olay üzerinden konuya girip "Şehirden yılıp, köye taşındım Yıllarca ıssız köydeki evimizde anahtar kapıda yattım, gram korku hissetmeden. Çünkü 6 köpek evladımlaydım. Şimdi de aynı iç huzuruyla yaşıyorum" dedi.
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"Tavsiye ederim kızlar. Köpek sahiplenin bu rezil dünyadaki en centilmen koruyucularınız onlar. Siz de onların en azılı koruyucuları oluyorsunuz tabii. Yaklaşanı birlikte alt etme gücünüzün boyutları devasa, Beni bunca yıl her türlü pislikten, tehlikeden korumuş -ki bunu yapmasalar da vardım bu davaya-evlatlarımı kimseye yedirtmem! Evlatlarımın kardeşleri sokak canlarını da"
Söz konusu yasağa tepki gösteren milyonlarca insan biri olan Ceylan Ertem paylaşımını "Yaklaşanı yakarız 💪🏻 #SOKAKHAYVANLARISAHİPSİZDEĞİL" diyerek tamamladı.
Ünlü şarkıcının Twitter paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
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