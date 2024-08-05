Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇
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Mine Tugay:
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Nilsu Berfin Aktaş:
Tuba Büyüküstün:
İpek Filiz Yazıcı:
Çağla Şıkel:
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Sıla Türkoğlu:
Didem Soydan:
Banu Alkan:
Burcu Kıratlı:
Hande Doğandemir:
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Gizem Karaca:
Özge Ulusoy:
Kerem Bursin:
Reynmen:
Berrak Tüzünataç:
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Enis Arıkan:
Dilan Çiçek Deniz:
Anıl Altan:
Doğa Rutkay:
Müge Boz:
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Ebru Polat:
Simge Sağın:
Nilgün Belgün:
Deren Talu:
Pınar Altuğ Atacan:
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Tuğçe Kandemir:
Serdar Ortaç:
Berfu Yenenler:
Zeynep Bastık:
Bergürar Korel:
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Su Burcu Yazgı Coşkun:
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