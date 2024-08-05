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Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
05.08.2024 - 11:35

Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇

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Mine Tugay:

Mine Tugay:

Nilsu Berfin Aktaş:

Nilsu Berfin Aktaş:

Tuba Büyüküstün:

Tuba Büyüküstün:

İpek Filiz Yazıcı:

İpek Filiz Yazıcı:

Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:
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Sıla Türkoğlu:

Sıla Türkoğlu:

Didem Soydan:

Didem Soydan:

Banu Alkan:

Banu Alkan:

Burcu Kıratlı:

Burcu Kıratlı:

Hande Doğandemir:

Hande Doğandemir:
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Gizem Karaca:

Gizem Karaca:

Özge Ulusoy:

Özge Ulusoy:

Kerem Bursin:

Kerem Bursin:

Reynmen:

Reynmen:

Berrak Tüzünataç:

Berrak Tüzünataç:
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Enis Arıkan:

Enis Arıkan:

Dilan Çiçek Deniz:

Dilan Çiçek Deniz:

Anıl Altan:

Anıl Altan:

Doğa Rutkay:

Doğa Rutkay:

Müge Boz:

Müge Boz:
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Ebru Polat:

Ebru Polat:

Simge Sağın:

Simge Sağın:

Nilgün Belgün:

Nilgün Belgün:

Deren Talu:

Deren Talu:

Pınar Altuğ Atacan:

Pınar Altuğ Atacan:
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Tuğçe Kandemir:

Tuğçe Kandemir:

Serdar Ortaç:

Serdar Ortaç:

Berfu Yenenler:

Berfu Yenenler:

Zeynep Bastık:

Zeynep Bastık:

Bergürar Korel:

Bergürar Korel:
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Su Burcu Yazgı Coşkun:

Su Burcu Yazgı Coşkun:

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