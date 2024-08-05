Kraliçe Sözünü Esirgemedi: Hande Yener Kalkmayan Instagram Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi!
Kraliçe Sözünü Esirgemedi: Hande Yener Kalkmayan Instagram Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi!
Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli devam ederken tepkiler çığ gibi büyüyor. Şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener de konu hakkında sessiz kalmayarak 'Bize yakışmıyor!' çıkışında bulundu.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos Cuma günü alınan kararla beraber popüler platform Instagram'a erişim engeli getirildi biliyorsunuz.
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Getirilen yasağın üzerinden geçen 48 saatin ardından engelin kalkacağını düşünenlerin de umutları yarım kaldı. Yasağın devam etmesi de ortalığı ayağa kaldırdı.
Başta ünlüler, fenomenler ve influencerlar olmak üzere milyonlarca kullanıcıyı VPN kullanmaya iten karara tepki gösteren isimlerden biri de Hande Yener oldu.
Efsaneleşmiş şarkıları, ikonik dansları ve kendine has tarzının yanı sıra dobralığıyla gönülleri fetheden ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam sahne aldığı İstanbul Festivali öncesi kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.
"Buradan iş yapanlar için çok zarar verici" diyen Yener "Yasaklanması doğru değil. Bize yakışmıyor. Eminim ki en kısa zamanda düzelecektir" diyerek konu hakkında da sessiz kalmadı.
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İşte Magazin Burada ekibi tarafından görüntülenen Hande Yener'in o anları...
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