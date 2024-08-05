Kraliçe Sözünü Esirgemedi: Hande Yener Kalkmayan Instagram Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi!

Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli devam ederken tepkiler çığ gibi büyüyor. Şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener de konu hakkında sessiz kalmayarak 'Bize yakışmıyor!' çıkışında bulundu.