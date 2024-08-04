Derya Balta Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Meriç Keskin'in Instagram'ın Kapanmasını Tiye Almasına Çıkıştı!

Özellikle son dönemlerde aralarında soğuk rüzgarların estiği konuşulan Derya Balta ve Meriç Keskin bir kez daha gündem oldu. Keskin'in Instagram'ın kapanmasını tiye alırmışçasına yaptığı paylaşımların Derya Balta'yı epey kızdırdığı öne sürüldü