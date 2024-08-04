Derya Balta Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Meriç Keskin'in Instagram'ın Kapanmasını Tiye Almasına Çıkıştı!
Derya Balta Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Meriç Keskin'in Instagram'ın Kapanmasını Tiye Almasına Çıkıştı!
Özellikle son dönemlerde aralarında soğuk rüzgarların estiği konuşulan Derya Balta ve Meriç Keskin bir kez daha gündem oldu. Keskin'in Instagram'ın kapanmasını tiye alırmışçasına yaptığı paylaşımların Derya Balta'yı epey kızdırdığı öne sürüldü
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Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ve sosyal medyanın gündemden düşmeyen ismi Meriç Keskin'in beraber Afrika'nın yolunu tutup susuzluk çeken köylere kuyu açtırması gönülleri fethetmişti.
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Bir dönem yakın oldukları bilinen ikilinin arasında artık soğuk rüzgarların estiği de gözlerden kaçmıyor. Bu küslüğün nedeninin de magazin yorumcusu Yağmur Çevik’in programında Derya Balta'nın Meriç Keskin'in verdiği yastık linkiyle ilgili kötü yorum yapmasıyla başladığı ve ardından ikilinin takipleşmeyi bıraktığı iddia edilmişti.
Şimdi gelelim asıl konumuza: biliyorsunuz popüler platform Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirildi. 48 saat geçmesine rağmen yasağın kalmaması da diğer sosyal medya uygulamalarında tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.
Her konu hakkında komik paylaşımlar yapmayı başarabilen fenomen Meriç Keskin'in VPN'lerin DNS'lerin havada uçuştuğu gündemde pek çok tiye alan paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.
Kamyon üzerine çıkıp kahkahalarla tanıtım yapan bir de ürün linki veren Keskin'in bu paylaşımları Balta'yı kızdırdı.
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"@blogyagmuru3" hesabına gelen bir takipçi de mesajında Derya Balta'nın "Bence hiç komik değil. Dalga geçilecek bir şey yok" yazılı sert açıklamasının Meriç Keskin'e yönelik olduğunu ileri sürdü.
Derya Balta'nın açıklamasını da buradan izleyebilirsiniz! Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler?
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