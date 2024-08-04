Dünyalar Güzeli Kızıyla Kalplerimizi Eritmeye Doyman Aslı Enver'in Elay'la Gözlüklü Pozu Yine Mest Etti!
Dünyalar Güzeli Kızıyla Kalplerimizi Eritmeye Doyman Aslı Enver'in Elay'la Gözlüklü Pozu Yine Mest Etti!
Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda birinci yaşını kutlayan dünyalar güzeli kızı Elay'la beraber güneş gözlüklerini takip verdiği pozla yine kalplerimizi eritti.
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Aslı Enver, hayat verdiği her karakterle adını yeni baştan hafızalarımıza kazıyan, duru güzelliği ve samimi halleriyle gönüllerimizi fetheden bir ünlümüz biliyorsunuz.
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Başarılı kariyeriyle büyük beğeni topladığı kadar özel hayatıyla da görenlere gıpta ettiren ünlü oyuncu, 2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturmuştu.
Kurduklar güzel ailelerinin büyüyeceği müjdesini veren ikili 4 Temmuz 2023 tarihinde kızları Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tatmıştı.
Güzelliği ve sevimililiğiyle tıpkı bir oyuncak bebeğe benzeyen Elay'la 6 aylıkken tanışmış hatırlarsanız. O günden sonra paylaşılan bir story bile gözlerimizden kalpler çıkmasına yetmişti.
Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz günlerde nabasının minicik bir kopyası olan kızının doğum gününü abartıdan uzak ama samimiyet dolu şekilde kutlayan Enver yine takipçilerinden takdir toplamıştı.
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Dünyanın en minnoş annelerinden olduğunu kanıtlayan Aslı Enver ve sevimililik abidesi kızı Elay bu sefer de güneş gözlüklerini takip verdikleri pozla içimizi yumuşacık yaptı.
Hadi gelin bu poza gelen bazı sosyal medya kullanıcı yorumlarından birkaçını da beraber okuyalım:
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