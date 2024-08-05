Ebrar Paylaşmıştı: Seda Sayan'dan Tıpkı İkizi Olan Kadınla Poz Veren Filenin Sultanları'na Asil Cevap!
Ebrar Paylaşmıştı: Seda Sayan'dan Tıpkı İkizi Olan Kadınla Poz Veren Filenin Sultanları'na Asil Cevap!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda göğsümüzü kabartmaya devam eden Filenin Sultanları büyük bir sürprizle karşılaşmış ve adeta Seda Sayan'a ikizi kadar benzeyen bir kadınla poz vermişlerdi. Ebrar Karakurt'un paylaşımını erişim engeli yüzünden biraz geç gören Seda Sayan'dan zarafet dolu cevap geldi.
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Tüm dünyanın gözünü kulağını diktiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız efsaneler yaratmaya devam ediyor.
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Her maçlarında azimleriyle göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları, İtalya maçı öncesi Paris'te stres atarken büyük bir sürprizle karşılaştı hatırlarsanız.
Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un "Ah Geceler" şarkısıyla yaptığı paylaşımda Seda Sayan'a ikizi kadar benzeyen bir kadınla verdikleri poz gündeme damgasını vurdu. Seda Sayan'ı da etiketlemeyi unutmayan Ebrar'ın "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" notu ise görenleri hem şoke edip hem de bir hayli güldürdü.
Ardından tüm gözler sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Seda Sayan'a çevrildi. "Acaba böyle bi' paylaşıma cevap verir mi?" diye beklenen Sabahların Sultanı'ndan bir süre yanıt gelmedi.
Tabii bu sessizliğin nedeninin de ülkemizde Instagram'a getirilen erişim engeli olduğu ortaya çıktı.
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"Şu story üzerine sana yakışan atlayıp Paris'e gitmektir" diyerek kendisini etiketleyen bir hesabın paylaşımı üzerinden Filenin Sultanları'nın karesini gören Sayan elbette kayıtsız kalmadı.
"Ebrar'ım paylaşmış. Instagram çökünce şimdi gördüm. Sizi çok seviyorum kızlar" diyerek içten bir yanıt veren Seda Sayan kızlarımızı övmeyi de unutmayarak "Finaldesiniz. Moral bozmak yok. Dünya gücünüzü görecek" ifadeleriyle yüzleri gülümsetti.
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