Ebrar Paylaşmıştı: Seda Sayan'dan Tıpkı İkizi Olan Kadınla Poz Veren Filenin Sultanları'na Asil Cevap!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda göğsümüzü kabartmaya devam eden Filenin Sultanları büyük bir sürprizle karşılaşmış ve adeta Seda Sayan'a ikizi kadar benzeyen bir kadınla poz vermişlerdi. Ebrar Karakurt'un paylaşımını erişim engeli yüzünden biraz geç gören Seda Sayan'dan zarafet dolu cevap geldi.