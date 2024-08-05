"Aşık Oldum" Diye Cümle Aleme Duyuru Yapan Şeyma Subaşı'nın Kankasının Eski Eşiyle İlişki Yaşadığı İddiası!
"Aşık Oldum" Diye Cümle Aleme Duyuru Yapan Şeyma Subaşı'nın Kankasının Eski Eşiyle İlişki Yaşadığı İddiası!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde 'Ben yine aşık oldum' diyerek hayatında yeni biri olduğunu cümle aleme duyuran Şeyma Subaşı'nın kankasının eski eşiyle ilişki yaşadığı iddiası 'pes!' dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza ve o günden sonra da çıkmak bilmeyen Şeyma Subaşı olaylı ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen olup kızıyla beraber dünyayı karış karış gezmeye yemin etmişçesine gezen Şeyma Subaşı en son Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani hepimizin bildiği adıyla Meedo'yla yaşadığı inişli çıkışlı aşk, ardından da boşanmayla biten evlilikle epey dikkat çekmişti.
O günden sonra adı çeşitli aşk iddialarına karışan ünlü fenomen resmi bir açıklama yaparak gönlünde biri olduğunu kabul etmemişti. Ta ki geçtiğimiz güne kadar...
Sosyal medya hesabından "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek pek kimseye sürpriz olmayan açıklaması sonrası ortaya pek çok isim atılmıştı. Kimileri Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, kimileri de fotoğraflarını paylaştığı DJ olduğunu iddia ederken bambaşka bir kare gelince akıllar iyice karışmıştı.
Şimdi de bambaşka bir haber herkesi şoke etti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şeyma Subaşı’nın yakın arkadaşı ve Brezilyalı model olan Martha Graef’in eski eşi Rony Seikaly ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söylenenlere göre; Seikaly ve Şubaşı ikilisi şu sıralar Bodrum’da ayrı ayrı tatil yaparken ünlü fenomenin sık sık kaldığı otelin iskelesinden sevgilisinin yanına gidip kendisini gördüğü öne sürüldü.
Şeyma Subaşı'nın gönlünü kaptırdığı söylenen Rony Seikaly'nin Instagram paylaşımlarına kalp emojileri bırakması da gözlerden kaçmadı tabii.
2015 yılında hayatlarını birleştirip bu evlilikten bir de kızları olan Martha Graeff ve Rony Seikaly 8 ay önce dost bir şekilde boşanmıştı.
İddialara göre Martha Graeff eski eşiyle yakın arkadaşının ilişkisini duyunca Şeyma Subaşı'yı sosyal medyada takipten çıkarmış...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın