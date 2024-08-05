"Aşık Oldum" Diye Cümle Aleme Duyuru Yapan Şeyma Subaşı'nın Kankasının Eski Eşiyle İlişki Yaşadığı İddiası!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde 'Ben yine aşık oldum' diyerek hayatında yeni biri olduğunu cümle aleme duyuran Şeyma Subaşı'nın kankasının eski eşiyle ilişki yaşadığı iddiası 'pes!' dedirtti!