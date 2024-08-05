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"Aşık Oldum" Diye Cümle Aleme Duyuru Yapan Şeyma Subaşı'nın Kankasının Eski Eşiyle İlişki Yaşadığı İddiası!

"Aşık Oldum" Diye Cümle Aleme Duyuru Yapan Şeyma Subaşı'nın Kankasının Eski Eşiyle İlişki Yaşadığı İddiası!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
05.08.2024 - 11:03

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde 'Ben yine aşık oldum' diyerek hayatında yeni biri olduğunu cümle aleme duyuran Şeyma Subaşı'nın kankasının eski eşiyle ilişki yaşadığı iddiası 'pes!' dedirtti!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza ve o günden sonra da çıkmak bilmeyen Şeyma Subaşı olaylı ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor biliyorsunuz.

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza ve o günden sonra da çıkmak bilmeyen Şeyma Subaşı olaylı ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor biliyorsunuz.

Fenomen olup kızıyla beraber dünyayı karış karış gezmeye yemin etmişçesine gezen Şeyma Subaşı en son Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani hepimizin bildiği adıyla Meedo'yla yaşadığı inişli çıkışlı aşk, ardından da boşanmayla biten evlilikle epey dikkat çekmişti.

Fenomen olup kızıyla beraber dünyayı karış karış gezmeye yemin etmişçesine gezen Şeyma Subaşı en son Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani hepimizin bildiği adıyla Meedo'yla yaşadığı inişli çıkışlı aşk, ardından da boşanmayla biten evlilikle epey dikkat çekmişti.

O günden sonra adı çeşitli aşk iddialarına karışan ünlü fenomen resmi bir açıklama yaparak gönlünde biri olduğunu kabul etmemişti. Ta ki geçtiğimiz güne kadar...

O günden sonra adı çeşitli aşk iddialarına karışan ünlü fenomen resmi bir açıklama yaparak gönlünde biri olduğunu kabul etmemişti. Ta ki geçtiğimiz güne kadar...

Sosyal medya hesabından "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek pek kimseye sürpriz olmayan açıklaması sonrası ortaya pek çok isim atılmıştı. Kimileri Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, kimileri de fotoğraflarını paylaştığı DJ olduğunu iddia ederken bambaşka bir kare gelince akıllar iyice karışmıştı.

Sosyal medya hesabından "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek pek kimseye sürpriz olmayan açıklaması sonrası ortaya pek çok isim atılmıştı. Kimileri Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, kimileri de fotoğraflarını paylaştığı DJ olduğunu iddia ederken bambaşka bir kare gelince akıllar iyice karışmıştı.

Şeyma Subaşı'nın İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Mert Ayaydın'la birlikte olduğu iddiası bir kez daha gündemi hareketlendirmişti:

Şimdi de bambaşka bir haber herkesi şoke etti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şeyma Subaşı’nın yakın arkadaşı ve Brezilyalı model olan Martha Graef’in eski eşi Rony Seikaly ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Şimdi de bambaşka bir haber herkesi şoke etti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şeyma Subaşı’nın yakın arkadaşı ve Brezilyalı model olan Martha Graef’in eski eşi Rony Seikaly ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
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Söylenenlere göre; Seikaly ve Şubaşı ikilisi şu sıralar Bodrum’da ayrı ayrı tatil yaparken ünlü fenomenin sık sık kaldığı otelin iskelesinden sevgilisinin yanına gidip kendisini gördüğü öne sürüldü.

Söylenenlere göre; Seikaly ve Şubaşı ikilisi şu sıralar Bodrum’da ayrı ayrı tatil yaparken ünlü fenomenin sık sık kaldığı otelin iskelesinden sevgilisinin yanına gidip kendisini gördüğü öne sürüldü.

Şeyma Subaşı'nın gönlünü kaptırdığı söylenen Rony Seikaly'nin Instagram paylaşımlarına kalp emojileri bırakması da gözlerden kaçmadı tabii.

Şeyma Subaşı'nın gönlünü kaptırdığı söylenen Rony Seikaly'nin Instagram paylaşımlarına kalp emojileri bırakması da gözlerden kaçmadı tabii.

2015 yılında hayatlarını birleştirip bu evlilikten bir de kızları olan Martha Graeff ve Rony Seikaly 8 ay önce dost bir şekilde boşanmıştı.

2015 yılında hayatlarını birleştirip bu evlilikten bir de kızları olan Martha Graeff ve Rony Seikaly 8 ay önce dost bir şekilde boşanmıştı.

İddialara göre Martha Graeff eski eşiyle yakın arkadaşının ilişkisini duyunca Şeyma Subaşı'yı sosyal medyada takipten çıkarmış...

İddialara göre Martha Graeff eski eşiyle yakın arkadaşının ilişkisini duyunca Şeyma Subaşı'yı sosyal medyada takipten çıkarmış...

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de bir hayli merak ediyoruz. Hadi yorumlara...

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