Instagram'ın Kapatılması Son Damla Oldu: Hazal Kaya Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti!

Ülkemizde Instagram'a getirilen ve günlerdir süren erişim engeli, bir süredir sert açıklama yapmaktan geri duran Hazal Kaya'yı dahi çileden çıkardı. Ünlü oyuncu adım adım özgürlüklerimizin yok edildiğini ifade ederken 'vallahi yeter!' demekten de kendini alamadı!