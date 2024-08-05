Instagram'ın Kapatılması Son Damla Oldu: Hazal Kaya Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti!
Instagram'ın Kapatılması Son Damla Oldu: Hazal Kaya Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti!
Ülkemizde Instagram'a getirilen ve günlerdir süren erişim engeli, bir süredir sert açıklama yapmaktan geri duran Hazal Kaya'yı dahi çileden çıkardı. Ünlü oyuncu adım adım özgürlüklerimizin yok edildiğini ifade ederken 'vallahi yeter!' demekten de kendini alamadı!
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2 Ağustos günü BTK tarafından yapılan açıklamayla beraber Instagram'ın erişime engellenmesi başta ülkemizde olmak üzere birçok dünya ülkesinde yankı buldu.
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Ha açıldı ha açılacak diye beklenen Instagram'ın hala kapalı olması milyonlarca kullanıcı gibi ünlüler dünyasını da ayağa kaldırdı.
Bu isimlerden biri de rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken, başarılı kariyeri kadar gıpta edilen özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hazal Kaya oldu.
Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Ali Atay'la parmakla gösterilen dünya tatlısı bir aile kuran ünlü oyuncunun bir süredir toplumsal olaylara yönelik sert ve dobra açıklamalar yapmaktan geri durduğunu fark etmişsinizdir.
Ta ki bugüne kadar! bir yandan Instagram'ın kapatılması bir yandan hayvanların uyutulmasının önünü açacak yasa derken çılgına dönen Kaya, "Daha fazla yara almak istemediğim için hiçbir konuda fikrimi, duygumu paylaşmak istemiyorum bir zamandır ama kendimi daha fazla tutamayacağım.Can hıraş kendimi, değerlerimi, değer verdiklerimi, hassasiyetlerimi korumaya çalışmaktan çok yoruldum" diyerek sessizliğini bozdu.
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"Öfke duymaktan da yoruldum. Elimden hiçbir şey gelmemesi de kahrediyor beni uzundur.Kahır kahır yaşamak da istemiyorum iki küçük çocuğum var, olmasa da böyle yaşamak doğru değil."
"Adım adım bütün özgürlüklerimiz yok edilirken anca Vpn indirmeye gücümüz kalmış gibiyiz hepimiz...Haklıyız da bu duyguda, daha yeni kanlı bir yasa geçmiş meclisimizden, canlarımızı nasıl koruyacağımızın derdindeyiz.İşimiz gücümüz, birbirimize her anlamda el uzatabilme imkanımız, iki kuruşluk eğlencemiz elimizden alınmış biz donmuş kalmış haldeyiz."
Ardından öfke kusmaya devam eden ünlü oyuncu "Bu sonsuz belirsizliğin içinde her koşula anında adapte olabilme zorunluluğuyla ne kadar yaşayabiliriz bilmiyorum.Gerçekten gerek var mı bunca karanlığa anlayamıyorum. Vallahi yeter" diyerek yaka silkti.
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