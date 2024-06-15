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Ütü Masasına İki Seksen Yatıp Poz Veren Nilperi Şahinkaya, "En Marjinal Sensin Tamam" Dedirtti!

Ütü Masasına İki Seksen Yatıp Poz Veren Nilperi Şahinkaya, "En Marjinal Sensin Tamam" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 19:48

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya'nın ütü masasının üstüne yatıp verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude karakteriyle hepimize bir cinnet geçirterek hayatımıza giren Nilperi Şahinkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude karakteriyle hepimize bir cinnet geçirterek hayatımıza giren Nilperi Şahinkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem oyunculuğu, hem de dobra halleriyle sık sık tüm gözleri üzerine toplayan Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada paylaştığı pozlarla da düzenli aralıklarla gündem oluyor biliyorsunuz.

Hem oyunculuğu, hem de dobra halleriyle sık sık tüm gözleri üzerine toplayan Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada paylaştığı pozlarla da düzenli aralıklarla gündem oluyor biliyorsunuz.

Bu sefer de gündemimizde bir marka için kamera karşısına geçtiğinde ortaya çıkan birbirinden ilginç pozlar var!

Bu sefer de gündemimizde bir marka için kamera karşısına geçtiğinde ortaya çıkan birbirinden ilginç pozlar var!

Her şey şahane ve kendisi yine çok güzel! Fakat ütü masasının üstüne yatıp veridiği poz da dillere düşmeyecek gibi değil!

Her şey şahane ve kendisi yine çok güzel! Fakat ütü masasının üstüne yatıp veridiği poz da dillere düşmeyecek gibi değil!

Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!👇

Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu yoksa dikkat çekme çabası mı? Ya da sanat mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu yoksa dikkat çekme çabası mı? Ya da sanat mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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