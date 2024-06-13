Ev Sahibi Olduğu Ödül Törenine Katılamadı: Haldun Dormen'in Sağlığıyla İlgili Endişelendiren Haber!
Ev Sahibi Olduğu Ödül Törenine Katılamadı: Haldun Dormen'in Sağlığıyla İlgili Endişelendiren Haber!
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Türk tiyatrosunun duayen ismi, oyunculuğunun yanı sıra yazarlık, çevirmenlik ve yönetmenlik de yapan 96 yaşındaki Haldun Dormen'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
Dormen, bu sene 26.'sı düzenlenen ve kendisinin hem ev sahipliğini hem de sanat danışmanlığını yaptığı Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne katılamadı.
Halk Tv'nin haberine göre, Dormen'in doktoru sağlık durumunun katılım için uygun olmadığını belirterek, evden dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.
Bu sene sunuculuğunu Özge Borak ve Mert Fırat'ın üstlendiği tören, Dormen'in katılamadığı ilk Afife Tiyatro Ödülleri oldu.
Törene evinden bağlanan usta sanatçının alması gereken 'Haldun Dormen Özel Ödülü, meslektaşı Emre Kınay'a takdim edildi.
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