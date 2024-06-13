Polatların Davasında Şok Gelişme: Dilan Polat'ın Kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu Tahliye Oldu!

Aylardır merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasına iki tahliye birden geldi. Emrullah Erdinç'in haberine göre, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başka davadan tutukluluğu olmayan kardeşler cezaevinden tahliye edilecekler.