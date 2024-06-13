Polatların Davasında Şok Gelişme: Dilan Polat'ın Kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu Tahliye Oldu!
Polatların Davasında Şok Gelişme: Dilan Polat'ın Kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu Tahliye Oldu!
Aylardır merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasına iki tahliye birden geldi. Emrullah Erdinç'in haberine göre, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başka davadan tutukluluğu olmayan kardeşler cezaevinden tahliye edilecekler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre sabahtan bu yana aylık tutukluluk değerlendirmesinde olan Polatlara iki tahliye birden geldi.
4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, amcası Ahmet Gün ve kardeşi Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verirken Dilan Polat'ın kardeşlerinin tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
Başka davadan tutukluluğu olmayan Sıla Doğu ve Can Doğu'nun cezaevinden tahliye edileceği bilgisi verildi.
Sıla Doğu'nun avukatından da paylaşım gecikmedi...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın