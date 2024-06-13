"Bu Işıltılı Hayatı Ben Seçtim" Diyen Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la Evlilik Sorularını Duymazdan Geldi!
"Bu Işıltılı Hayatı Ben Seçtim" Diyen Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la Evlilik Sorularını Duymazdan Geldi!
Yüzü olduğu markanın davetinde ışıl ışıl görüntülenen Pınar Deniz, muallakta kalan Kaan Yıldırım'la evlilik sorularına cevap verdi...
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Üç sezon boyunca Yargı'da fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz, hepimize sürpriz olan Kaan Yıldırım aşkına iki buçuk seneyi aşkındır tam gaz devam ediyor biliyorsunuz!
Bir Melike Şahin konserinde görüntülenmeleriyle beraber başlayan aşklarını çok göz önünde yaşamasalar da zaman zaman birbirlerine taktıkları "cart curt" gibi enteresan lakaplarla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ikili kimilerinin favorisi olurken kimilerinin de en yapmacık bulduğu çiftlerden biri oldu.
Onlar ilişkilerini tatlı tatlı yaşamaya devam ettiler, hatta evlilik teklifi bile geldi! Fakat çok sık olmasa da birbirleriyle samimiyet kokan pozlarını paylaşan çift, ufuktaki evliliği kabul etmekle beraber özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini net bir şekilde belirttiler.
İkiliyi seven sevmeyen herkes artık düğün beklerken, Cannes'da boy gösteren Pınar Deniz, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda evlilik teklifi aldığı tarihi unutunca ortalık bir karışmış, "düğün iptal mi?" denmişti.
Geçtiğimiz saatlerde, yüzü olduğu markanın davetinde ışıl ışıl görüntülenen Pınar Deniz, "evlilik ne zaman?" ve "çıkan ayrılık dedikoduları sizi yoruyor mu?" sorularına cevap verdi.
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Gelin görün ki, kendisi yine evlilik tarihi mevzusunu geçiştirmeyi ve duymazdan gelmeyi tercih etti! "Her şey güzel gidiyor" diyerek konuyu kapatan ve davete sevgilisi Kaan Yıldırım olmadan teşrif eden Pınar Deniz, yine kafalarda koca bir soru işareti bıraktı!
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