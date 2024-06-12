Yaptı Yine Yapacağını: Ödül Töreninde Sahne Alan Hülya Avşar, KKTC Cumhurbaşkanının Korumasına Yürüdü!
Yaptı Yine Yapacağını: Ödül Töreninde Sahne Alan Hülya Avşar, KKTC Cumhurbaşkanının Korumasına Yürüdü!
Moon Life dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sahne alan Hülya Avşar, KKTC Cumhurbaşkanının korumasına yürüdüğü anlarla kahkaha attırdı!
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Türkiye'nin en çarpıcı kadınlarından biri olan Hülya Avşar, daima gündemde kalmayı başaran ve bunu seven isimlerden biliyorsunuz!
Kimi zaman giydikleri kimi zaman da söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Avşar, son zamanlarda YouTube'daki programı "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nde ağırladığı konuklarla sohbetleriyle gündem oluyor.
Fakat bu seferki gündemimizde programdan bir kesit veya programdan kalma radikal bir açıklama yok!
Bu sefer konumuz Avşar kızının Moon Life dergisinin Kıbrıs'taki ödül töreninde sahne aldığı anlardaki hal ve tavırları! Buyurun, önce kendisinin sahnede döktürdüğü ve seyirciyi de coşturduğu anlara bakalım!
Sonra da asıl meseleye dönüp sahneden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın korumasına "Çok hoşsun" diyerek yürüdüğü, seyircilere de "Bu sefer buldum galiba" diyerek espri patlattığı anları görelim... Avşar kızı bildiğiniz gibi, yine şovunu yapıyor desek yalan olmaz herhalde!
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