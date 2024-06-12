Delirmeye Hazır mısınız? Aslı Enver Gittikçe Babasının Kopyası Olan Güzel Kızı Elay'la Yeni Poz Paylaştı!

4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, minik kızının pozlarını paylaştığında hepimizin ağzı açık kalmıştı hatırlarsanız! Aslı Enver, yine yaptı yapacağını ve mükemmel kombinli Elay'la yeni bir pozunu paylaştı! Elay'ın babasına benzerliği de ciddi bakışları da kalpleri fethetti...