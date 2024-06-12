Delirmeye Hazır mısınız? Aslı Enver Gittikçe Babasının Kopyası Olan Güzel Kızı Elay'la Yeni Poz Paylaştı!
Delirmeye Hazır mısınız? Aslı Enver Gittikçe Babasının Kopyası Olan Güzel Kızı Elay'la Yeni Poz Paylaştı!
4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, minik kızının pozlarını paylaştığında hepimizin ağzı açık kalmıştı hatırlarsanız! Aslı Enver, yine yaptı yapacağını ve mükemmel kombinli Elay'la yeni bir pozunu paylaştı! Elay'ın babasına benzerliği de ciddi bakışları da kalpleri fethetti...
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Hayatımıza Hayat Bilgisi dizisiyle giren, ardından Kavak Yelleri, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projede yer alan, duru güzelliği ve naifliğiyle öne çıkan Aslı Enver, son zamanlarda çekirdek ailesiyle gündemden düşmüyor biliyorsunuz!
Bilmeyenler veya hatırlamak isteyenler için kısa bir özet geçelim; diğer ünlü isimlere kıyasla özel hayatını kendine daha çok saklayan Aslı Enver, aşkı Berkin Gökbudak'ta bulmuş, çift 2022'de sade olduğu kadar güzel bir törenle evlenmişti.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik haberi veren ve hamilelik süreci boyunca da sık sık sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, 4 Temmuz 2023'te minik kızı Elay'ı kucağına almıştı.
İlk 6 ay yüzünü göremediğimiz ama deli gibi merak ettiğimiz Elay'ı nihayet gördüğümüzde ise resmen erimiştik!
Elay'ın kime benzediği tartışma konusu olmuştu hatta! Son noktayı ise Aslı Enver koymuş, hem eşi Berkin Gökbudak'ın hem de kendisinin pozlarını paylaşarak "bir de bu açıdan bakın" demişti.
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Geçtiğimiz saatlerde ise yine bir sevgi patlaması yaşandı! "İki gözümün çiçeği" notuyla kızı Elay'ın son halini paylaşan Aslı Enver ortalığı ayağa kaldırdı, maşallahlar havada uçuştu!
Elay'ın babasına benzerliği de ciddi bakışları da gözden kaçmadı tabii! Bu güzellik insanı delirtir, 41 kere maşallah sana Elay!
Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunuz babadan yana mı anneden yana mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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çok tatlı 🌞