Dünya Güzeli Kızı Elay’ı Paylaşıp “Babasına Benziyor” Yorumları Alan Aslı Enver Klonunu Doğurduğunu Kanıtladı!
Dünya Güzeli Kızı Elay’ı Paylaşıp “Babasına Benziyor” Yorumları Alan Aslı Enver Klonunu Doğurduğunu Kanıtladı!
Geçtiğimiz saatlerde minik kızı Elay'In fotoğraflarını ilk kez paylaşan Aslı Enver, 'babasına benziyor' yorumu yapanlara kanıtlarıyla cevap verdi! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımıza Hayat Bilgisi dizisiyle giren, ardından Kavak Yelleri, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projede yer alan, duru güzelliği ve naifliğiyle her zaman parlayan Aslı Enver'i tanımayanınız yoktur!
Belki hatırlarsınız, diğer ünlü isimlere kıyasla özel hayatını kendine daha çok saklayan Aslı Enver, aşkı Berkin Gökbudak'ta bulmuş, çift 2022'de sade olduğu kadar güzel bir törenle evlenmişti.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik haberi geldi ve Aslı Enver'in kız annesi olacağını öğrendik! Hamilelik süreci boyunca karnı burnunda pozlarıyla büyüleyen Aslı Enver 👇
4 Temmuz 2023'te minik kızı Elay'ın dünyaya geldiğini bu dünya tatlısı pozla duyurmuştu.
O günden bu yana Aslı Enver'in kızıyla yaptığı paylaşımlarında yüzünü görememiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ta ki bugün, Aslı Enver hepimize sürpriz yapıp 41 kere maşallah dedirten dünyalar güzeli kızının pozlarını paylaşana kadar!
Minik Elay'ın güzelliği resmen sosyal medyayı ayağa kaldırdı, hem kullanıcılar hem de ünlü isimler Elay'a hayranlıklarını dile getirdi.
Haliyle, "anneye mi benziyor babaya mı?" sorusu da ortaya atılmış oldu. Elay'ın babasına benzediğini dile getirenler ise çoğunluktaydı!
Bunu gören Aslı Enver duruma hemen el attı 🙈 Önce eşi Berkin Gökbudak'ın bebeklik fotoğrafını👇
Ardından, kendi bebeklik fotoğrafını "Berkin Gökbudak diyenler bir de bu açıdan baksın" notuyla paylaştı! 😂 Ve resmen kendi klonunu doğurduğunu kanıtlamış oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bizce cevap bariz ama söz sizin! Kime benziyor Elay bebek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda