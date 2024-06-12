Ülkeyle Yıldızı Bir Türlü Barışmayan Can Yaman, 11 Milyonluk Instagram Hesabını Gözünü Kırpmadan Kapattı!
Ülkeyle Yıldızı Bir Türlü Barışmayan Can Yaman, 11 Milyonluk Instagram Hesabını Gözünü Kırpmadan Kapattı!
Ülkeyle yıldızı bir türlü barışmayan oyuncu Can Yaman, birçok ünlü ismin rekorunu kırarak 11 milyon kullanıcıya eriştiği Instagram hesabını çat diye kapattı!
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Ünlü oyuncu Can Yaman'ı tanıtmaya gerek yoktur herhalde! Kendisi şu an her ne kadar hayatına ve kariyerine İtalya'da devam etse de zamanında magazin gündemini skandal ve yersiz açıklamalarıyla bir hayli sallamıştı hatırlarsanız...
En bombası ve tüm ülkenin tepkisini çekerek buradaki piyasadan uzaklaşmasına sebep olanı da İspanya'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerdi hatta. "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna, "Arka odaya geçelim, kanıtlayalım" cevabını veren Can Yaman, yersiz ve belden aşağı yorumuyla büyük tepki çekmişti.
O günden sonra kariyerini ve hayatını İtalya'ya taşımaya karar veren Yaman, zaman zaman magazin gündemine yine oturdu tabii. İtalya'da kendisini çekmeye çalışan hayranının telefonunu alıp fırlatmasını da, 1 milyon Euro'luk yemeği reddetmesini de bir güzel masaya yatırdık, analiz ettik. Fakat hafızalara hep olumsuz şeylerle kazındığı için hep dillere düştü kendisi, başarılarını alkışlayamadık bile!
Bu sefer de sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle gündeme oturdu Can Yaman. Zamanında basamakları hızlı hızlı çıkıp birçok ünlü ismi geride bırakarak 11 milyon takipçiye ulaşan Yaman'ın Instagram hesabına gözünü bile kırpmadan kıydığı ortaya çıktı.
Bu Instagram hesabını kapatma meselesi kimilerine koca bir "oh" çektirirken, başta İtalya'dakiler olmak üzere kendisine sıkı sıkı bağlı fanlarını da epey üzdü.
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