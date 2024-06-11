Kenan Doğulu'nun Biricik Eşi Beren Saat'e Aşkını Tarif Ettiği Anlar "Böyle Erkekler Var mı Ya?" Dedirtti
Kenan Doğulu'nun Biricik Eşi Beren Saat'e Aşkını Tarif Ettiği Anlar "Böyle Erkekler Var mı Ya?" Dedirtti
Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk olan Kenan Doğulu, biricik eşi Beren Saat'e aşkını insana 'böyle bir şey gerçek olabilir mi?' dedirten sözlerle tarif etti. E hepimizi de 'çılgın sözlerle kandırdı!'
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Yıldızı daima parlayan güzel oyuncu Beren Saat ve her şarkısı dillere pelesenk olan Kenan Doğulu 2014'te hayatlarını birleştirdiğinden beri magazinin en gözde çiftleri arasında yer alıyor biliyorsunuz!
Kimileri tarafından çok yakıştırılan kimileri tarafındansa hiç yakıştırılmayan ve "yapmacık" bulunan çift, yaşadıkları tüm iniş ve çıkışlara rağmen birbirinin elini bırakmaktan hiç vazgeçmiyor. Her geçen yıl da bir öncekinden daha çok aşk kokan pozlarla karşımıza çıkıyorlar!
Senede bir çıkan "Boşandılar mı? Boşanıyorlar mı?" haberlerine inat birbirlerine yaptıkları jestler ve yazdıkları upuzun mesajlarla kalbimizi fethedip "allahım bu nasıl aşk?" dedirtiyorlar.
Geçtiğimiz saatlerde yine benzer bir vaka yaşandı! Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk olan Kenan Doğulu, biricik eşi Beren Saat'e aşkını tarif etmeye çalıştığı anlarda kurduğu cümlelerle "böyle erkekler hala var mı?" diye düşündürttü desek yeridir.
Buyurun, "Beren’i görünce aşıklık sistemim çöktü…" deyip kitabın ortasından konuşan Kenan Bey neler demiş beraber bakalım! 👇 Erimemek mümkün mü?
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