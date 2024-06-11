Davette Tanışıp Görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aslı Bekiroğlu, Yeni Aşıklar Zeynep ve Serkay'ı Tiye Aldı!
Davette Tanışıp Görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aslı Bekiroğlu, Yeni Aşıklar Zeynep ve Serkay'ı Tiye Aldı!
Bir davet çıkışında arkadaş olup beraber görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aslı Bekiroğlu, son birkaç haftadır dudak dudağa yakalandıktan sonra yaptıkları açıklamalarla gündem olan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ı tiye aldı!
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Her şey bu fotoğrafla başlamıştı hatırlarsanız! Daha birkaç hafta önce bir an olsun kopamadığı Ali Can Ayyıldız'la ilişkisini noktalayan Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenince ortalık karışmıştı!
Aşk haberleri kol gezerken görüntülenen Zeynep Bastık'ın Serkay Tütüncü sorulunca "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok." cevabını vermesi ise "nasıl yani?" dedirtmiş, bir afallatmıştı.
Üstelik bununla da kalmamıştı mesele! Zeynep Bastık'tan hemen birkaç gün sonra tek başına görüntülenen Serkay Tütüncü de benzer bir açıklamada bulunarak "acele etmediklerini" söylemişti.
Açıklamaları alay konusu olan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü herkesin dikkatini çekti. Hatta o kadar ki geçtiğimiz saatlerde bir davette tanışıp beraber görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aslı Bekiroğlu, Zeynep ve Serkay gibi aşıklara taş atarak "Çekmeyin, henüz tanışma evresindeyiz" açıklamasında bulundu!
İşte o anlar:
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