Davette Tanışıp Görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aslı Bekiroğlu, Yeni Aşıklar Zeynep ve Serkay'ı Tiye Aldı!

Bir davet çıkışında arkadaş olup beraber görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aslı Bekiroğlu, son birkaç haftadır dudak dudağa yakalandıktan sonra yaptıkları açıklamalarla gündem olan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ı tiye aldı!