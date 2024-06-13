Metroda Gördüklerinden Rahatsız Oldu: Cem Davran'ın Gençlere Verdiği Abi Nasihatı Tartışma Yarattı!

Şimdilerde Çarkıfelek'le her hafta sonu izleyiciyle buluşan Cem Davran, metroda gördüklerinden hiç hoşlanmadı! Gençlere abi nasihatinde bulunan Davran, sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi: 'Gençler metroda büyüklere yer vermeli mi? Böyle bir zorunlulukları yok mu?'