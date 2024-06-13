Metroda Gördüklerinden Rahatsız Oldu: Cem Davran'ın Gençlere Verdiği Abi Nasihatı Tartışma Yarattı!
Metroda Gördüklerinden Rahatsız Oldu: Cem Davran'ın Gençlere Verdiği Abi Nasihatı Tartışma Yarattı!
Şimdilerde Çarkıfelek'le her hafta sonu izleyiciyle buluşan Cem Davran, metroda gördüklerinden hiç hoşlanmadı! Gençlere abi nasihatinde bulunan Davran, sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi: 'Gençler metroda büyüklere yer vermeli mi? Böyle bir zorunlulukları yok mu?'
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Hafızalarımıza bir döneme damgasını vuran Ruhsar dizisindeki Mahzar rolüyle kazınan ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran'ı tanımayanınız yoktur!
En son Bambaşka Biri dizisinde izlediğimi Cem Davran, şimdilerde her hafta sonu TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapıyor biliyorsunuz.
Eskisinden daha sık gördüğümüz ve gündeme değinmesine, sık sık da tecrübelerine yer vermesine alıştığımız Cem Davran bu sefer Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi, bir tartışmanın da fitilini ateşledi!
Geçtiğimiz gün metro kullandığında gençlerin büyüklerine karşı tavrından hoşlanmadığını belirten Davran, küçüklerine bir abi nasihatı verdi. Aynı zamanda da "bunlar ailede öğretilir" diyerek sitem etti.
Kimileri Cem Davran'ın her cümlesine katıldı, kimileri ise gençlerin böyle bir zorunluluğu olmadığını savundu. Buyurun, önce kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Sonra da malum soruyu size soralım! Gençler yüzyıllardır ülkemizde bir adab-ı muaşeret kuralı haline geldiği üzere toplu taşımada büyüklerine ve hamilelere yer vermeli mi? Yoksa böyle bir zorunlulukları yok mu?
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