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Beklenen Son Geldi: Kardeşleri Tahliye Olmasına Rağmen Yine Ret Yiyen Dilan Polat Hırsını Avukatından Çıkardı

Beklenen Son Geldi: Kardeşleri Tahliye Olmasına Rağmen Yine Ret Yiyen Dilan Polat Hırsını Avukatından Çıkardı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 18:49 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 19:03

Geçtiğimiz gün erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'ya tahliye kararı çıkınca bir kez daha tahliye talebinde bulunan Dilan Polat yine ret yiyince hırsını avukatı Hüseyin Kaya'dan çıkarmaya karar verdi.

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Geçtiğimiz gün, 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı biliyorsunuz...

Geçtiğimiz gün, 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı biliyorsunuz...

Aylık tutukluluk değerlendirmesi yapılan Polatlar dosyasına iki tahliye birden geldi. Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

Aylık tutukluluk değerlendirmesi yapılan Polatlar dosyasına iki tahliye birden geldi. Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Derken mahkemede ilginç bir olay daha yaşandığı ortaya çıkmıştı. Tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının, Dilan Polat’ın tahliye edilip tutuksuz yargınlanması gerektiğini ifade ettiğini öğrenmiştik.

Derken mahkemede ilginç bir olay daha yaşandığı ortaya çıkmıştı. Tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının, Dilan Polat’ın tahliye edilip tutuksuz yargınlanması gerektiğini ifade ettiğini öğrenmiştik.

Fakat bunun kaçıncı olduğunu sayamadığımız tahliye talebine yine ret gelmişti. Onun detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Üst üste reddedilen Dilan Polat, hırsını alamamış olacak ki çözümü avukatıyla yolları ayırmakta buldu.

Üst üste reddedilen Dilan Polat, hırsını alamamış olacak ki çözümü avukatıyla yolları ayırmakta buldu.

Dilan Polat'ın davanın başından bu yana kendisini temsil eden ve medyanın da yakından tanımak durumunda kaldığı Hüseyin Kaya'ya hayatta başarılar dilediği Twitter (X) hesabından duyuruldu.

Dilan Polat'ın davanın başından bu yana kendisini temsil eden ve medyanın da yakından tanımak durumunda kaldığı Hüseyin Kaya'ya hayatta başarılar dilediği Twitter (X) hesabından duyuruldu.
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