Beklenen Son Geldi: Kardeşleri Tahliye Olmasına Rağmen Yine Ret Yiyen Dilan Polat Hırsını Avukatından Çıkardı
Beklenen Son Geldi: Kardeşleri Tahliye Olmasına Rağmen Yine Ret Yiyen Dilan Polat Hırsını Avukatından Çıkardı
Geçtiğimiz gün erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'ya tahliye kararı çıkınca bir kez daha tahliye talebinde bulunan Dilan Polat yine ret yiyince hırsını avukatı Hüseyin Kaya'dan çıkarmaya karar verdi.
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Geçtiğimiz gün, 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı biliyorsunuz...
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Aylık tutukluluk değerlendirmesi yapılan Polatlar dosyasına iki tahliye birden geldi. Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.
Derken mahkemede ilginç bir olay daha yaşandığı ortaya çıkmıştı. Tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının, Dilan Polat’ın tahliye edilip tutuksuz yargınlanması gerektiğini ifade ettiğini öğrenmiştik.
Üst üste reddedilen Dilan Polat, hırsını alamamış olacak ki çözümü avukatıyla yolları ayırmakta buldu.
Dilan Polat'ın davanın başından bu yana kendisini temsil eden ve medyanın da yakından tanımak durumunda kaldığı Hüseyin Kaya'ya hayatta başarılar dilediği Twitter (X) hesabından duyuruldu.
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