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Dilan Polat Tahliye mi Oluyor? Savcı İstedi, Mahkeme Başkanı Reddetti!

Dilan Polat Tahliye mi Oluyor? Savcı İstedi, Mahkeme Başkanı Reddetti!

Dilan Polat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 11:31

Dilan ve Engin Polat çiftinin vergi kaçırmak suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada ilginç gelişmeler yaşandı. Dilan Polat’ın kardeşleri olan Sıla ve Can Doğu ile birlikte 11 kişi tahliye olurken, savcının Dilan Polat için de tahliye istediği ortaya çıktı.

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Dilan ve Engin Polat ile birlikte tutuklanan Sıla ve Can Doğu, dün akşam tutuklu olarak yargılandıkları dosyada tahliye edilmişlerdi.

Dilan ve Engin Polat ile birlikte tutuklanan Sıla ve Can Doğu, dün akşam tutuklu olarak yargılandıkları dosyada tahliye edilmişlerdi.

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Mahkemede ilginç bir olay daha yaşandığı ortaya çıktı.

Mahkemede ilginç bir olay daha yaşandığı ortaya çıktı.

Tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısı, Dilan Polat’ın tahliye edilip tutuksuz yargınlanması gerektiğini ifade etti.

Tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısı, Dilan Polat’ın tahliye edilip tutuksuz yargınlanması gerektiğini ifade etti.

Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.

Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.

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