Dilan Polat Tahliye mi Oluyor? Savcı İstedi, Mahkeme Başkanı Reddetti!

Dilan ve Engin Polat çiftinin vergi kaçırmak suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada ilginç gelişmeler yaşandı. Dilan Polat’ın kardeşleri olan Sıla ve Can Doğu ile birlikte 11 kişi tahliye olurken, savcının Dilan Polat için de tahliye istediği ortaya çıktı.