Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ucuzluk Bitti: Pucca, Temu ve Diğer Yurt Dışı Alışveriş Sitelerine Getirilen Vergilere Tepkisiz Kalamadı!

Ucuzluk Bitti: Pucca, Temu ve Diğer Yurt Dışı Alışveriş Sitelerine Getirilen Vergilere Tepkisiz Kalamadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.08.2024 - 09:56

Başta son dönemin favorisi Temu olmak üzere diğer yurt dışı alışveriş siteleri hakkında üzen bir karar alındı. Alışveriş limitinin beş kat düşmesi ve vergi oranlarının aşırı artması karşısında Pucca da tepkisini gizleyemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son günlerin en popüler uygulamalarından biri olan Temu üzerinden yurt içindeki yüksek fiyatlara karşın oldukça uygun fiyata alışveriş yapılabiliyordu.

Son günlerin en popüler uygulamalarından biri olan Temu üzerinden yurt içindeki yüksek fiyatlara karşın oldukça uygun fiyata alışveriş yapılabiliyordu.

Kısa sürede ülkemizde de oldukça yaygınlaşan Temu başta olmak üzere Amazon ve AliExpress gibi popüler global e-ticaret siteleri cephesinde Türkiye'deki müşterileri bir hayli üzecek bir karar alındı.

Kısa sürede ülkemizde de oldukça yaygınlaşan Temu başta olmak üzere Amazon ve AliExpress gibi popüler global e-ticaret siteleri cephesinde Türkiye'deki müşterileri bir hayli üzecek bir karar alındı.

Belki hatırlarsınız, Temu’nun popülerliği günden güne artmaya başlayınca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Belki hatırlarsınız, Temu’nun popülerliği günden güne artmaya başlayınca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Tam da dediği gibi oldu! 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı bu gece Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tam da dediği gibi oldu! 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı bu gece Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte vatandaşların ucuza alışveriş yapmasına da sınırlama gelmiş oldu:

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte vatandaşların ucuza alışveriş yapmasına da sınırlama gelmiş oldu:

'29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan '150' ibaresi '30' şeklinde değiştirilmiştir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan kararla beraber alışveriş limitinin 150 eurodan 30 euroya düşmesi, AB’den gelen ürünlerde %18 olan gümrük vergisinin %30'a çıkması, diğer ülkelerden gelen ürünlerde %30 olan gümrük vergisinin de %60'a çıkarılması tepkileri de beraberinde getirmeye başladı.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan kararla beraber alışveriş limitinin 150 eurodan 30 euroya düşmesi, AB’den gelen ürünlerde %18 olan gümrük vergisinin %30'a çıkması, diğer ülkelerden gelen ürünlerde %30 olan gümrük vergisinin de %60'a çıkarılması tepkileri de beraberinde getirmeye başladı.

Bu isimlerden bir tanesi de blog yazıları ve kitapları kadar paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Selen Pınar Işık nam-ı diğer Pucca oldu.

Bu isimlerden bir tanesi de blog yazıları ve kitapları kadar paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Selen Pınar Işık nam-ı diğer Pucca oldu.

Karara göndermeli bir şekilde tepki gösteren Pucca Instagram hesabından "Günaydınnn, temu'dan ucuza iki incik boncuk alıp mutlu oldunuz ya, hükümet hemen bir vergi daha getirdi, yok öyle ucuza mutluluk....." ifadelerini kullandı.

Karara göndermeli bir şekilde tepki gösteren Pucca Instagram hesabından "Günaydınnn, temu'dan ucuza iki incik boncuk alıp mutlu oldunuz ya, hükümet hemen bir vergi daha getirdi, yok öyle ucuza mutluluk....." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını da sizler için buraya bırakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Pucca'ya katılıyor musunuz?

Paylaşımını da sizler için buraya bırakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Pucca'ya katılıyor musunuz?

Hadi yorumlara...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın