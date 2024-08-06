Ucuzluk Bitti: Pucca, Temu ve Diğer Yurt Dışı Alışveriş Sitelerine Getirilen Vergilere Tepkisiz Kalamadı!
Ucuzluk Bitti: Pucca, Temu ve Diğer Yurt Dışı Alışveriş Sitelerine Getirilen Vergilere Tepkisiz Kalamadı!
Başta son dönemin favorisi Temu olmak üzere diğer yurt dışı alışveriş siteleri hakkında üzen bir karar alındı. Alışveriş limitinin beş kat düşmesi ve vergi oranlarının aşırı artması karşısında Pucca da tepkisini gizleyemedi.
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Son günlerin en popüler uygulamalarından biri olan Temu üzerinden yurt içindeki yüksek fiyatlara karşın oldukça uygun fiyata alışveriş yapılabiliyordu.
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Kısa sürede ülkemizde de oldukça yaygınlaşan Temu başta olmak üzere Amazon ve AliExpress gibi popüler global e-ticaret siteleri cephesinde Türkiye'deki müşterileri bir hayli üzecek bir karar alındı.
Belki hatırlarsınız, Temu’nun popülerliği günden güne artmaya başlayınca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Tam da dediği gibi oldu! 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı bu gece Resmi Gazete’de yayınlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte vatandaşların ucuza alışveriş yapmasına da sınırlama gelmiş oldu:
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15 gün sonra yürürlüğe girecek olan kararla beraber alışveriş limitinin 150 eurodan 30 euroya düşmesi, AB’den gelen ürünlerde %18 olan gümrük vergisinin %30'a çıkması, diğer ülkelerden gelen ürünlerde %30 olan gümrük vergisinin de %60'a çıkarılması tepkileri de beraberinde getirmeye başladı.
Bu isimlerden bir tanesi de blog yazıları ve kitapları kadar paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Selen Pınar Işık nam-ı diğer Pucca oldu.
Karara göndermeli bir şekilde tepki gösteren Pucca Instagram hesabından "Günaydınnn, temu'dan ucuza iki incik boncuk alıp mutlu oldunuz ya, hükümet hemen bir vergi daha getirdi, yok öyle ucuza mutluluk....." ifadelerini kullandı.
Paylaşımını da sizler için buraya bırakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Pucca'ya katılıyor musunuz?
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