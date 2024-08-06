İlişkilerini İnkar Etmelere Doyamayan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz'den Sonunda İlk Aşk Karesi Geldi!
İlişkilerini İnkar Etmelere Doyamayan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz'den Sonunda İlk Aşk Karesi Geldi!
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; aşk yaşadıklarını durmadan inkar eden Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'den sonunda ilk aşk karesi geldi. Napoli tatilinden dönerken görüntülenen çiftin kameralar karşısındaki şaşkınlığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Magazin gündeminin en dikkat ikilisi arasında yer alan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in arasında neler olup bittiği konusu tam bir arapsaçına döndü biliyorsunuz.
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Kısaca aşk iddialarının patladığı noktayı bir hatırlatalım; Özdemir'in evlilik teklifi aldığı Serkan Mehmet Durdu ile Burak Deniz'in ise Didem Soydan'la yollarını ayırmasından sonra bir markanın davetinde boy gösteren ikilinin gece boyu samimi şekilde dans etmesi her şeyin başlangıcı oldu.
Davetin ardından önce havaalanında daha sonra da baş başa kahvaltı ederken görüntülenen çiftin yakınlaşmalarının birlikteliğe dönüştüğü konuşulmaya başlandı.
Aralarında ne olup bittiği merak edilen Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz geçtiğimiz haziran ayında Kadıköy'de gece geç saatlerde bir mekandan ayrılırken ilk kez beraber görüntülenmişti.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; aşklarını bir türlü itiraf etmeyen Bestemsu ve Burak ikilisini havaalanında kameralara yakalandı. İtalya dönüşü görüntülenen çiftin yüzündeki şaşkınlıksa görülmeyecek gibi değildi.
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Kendilerini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden taraf yine Burak Deniz oldu. Yakışıklı oyuncu ""Hem tatilimiz hem toplantımız güzel geçti. Şimdi çok yorgunuz, daha sonra konuşursak seviniriz. Tatil yaptık işte birlikte, dönüyoruz" diyerek artık taşları da yerine oturttu.
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