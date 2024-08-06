İlişkilerini İnkar Etmelere Doyamayan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz'den Sonunda İlk Aşk Karesi Geldi!

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; aşk yaşadıklarını durmadan inkar eden Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'den sonunda ilk aşk karesi geldi. Napoli tatilinden dönerken görüntülenen çiftin kameralar karşısındaki şaşkınlığı da dikkatlerden kaçmadı.