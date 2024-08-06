Demet Akalın Çin Karşısında Tarih Yazan Filenin Sultanları'yla Gurur Duyarken Instagram'ı da Araya Sıkıştırdı
Demet Akalın Çin Karşısında Tarih Yazan Filenin Sultanları'yla Gurur Duyarken Instagram'ı da Araya Sıkıştırdı
Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları adeta tarih yazdı. 3-2 galip gelerek yarı finale yükselen milli takımımızın başarısıyla mutluluk duyan Demet Akalın'ın araya açılmayan Instagram'ı da sıkıştırması gözden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gurur kaynağımız A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşılaştı. South Paris Arena'da oynanan nefes kesici maçta kalbimiz yerinden çıkacaktı adeta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25-23, 21-25, 24-26, 25-21 ve 12-15'lik setlerle zorlu maçtan 3-2 galip ayrılan Filenin Sultanları yarı finale yükselerek son dörde kaldı.
A Millilerimiz aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza atmış oldu. Filenin Sultanları olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıktı.
Ülkemizi layığıyla temsil eden milli takımımızın aldığı galibiyetin haklı sevincini yaşayanlardan biri de Demet Akalın oldu.
Dobralığı ve sert çıkışlarıyla nam salan ünlü şarkıcı Filenin Sultanları'nın Çin'i devirmesiyle heyecanını X (Twitter) üzerinden paylaşırken konuyu yine erişim engeli devam eden Instagram'a getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın paylaşımında bakana seslenerek "Aç Instagram'ı bu mutluluğa başkan yaaaa 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #FileninSultanları" ifadelerini kullandı.
Bu sırada bir kullanıcının Instagram konusundaki paylaşımını da cevapsız bırakmadı ünlü popçumuz...
Ünlü şarkıcının paylaşımını gören ve Instagram'a hasret kalanlar da tweetin altına toplanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın