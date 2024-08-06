Filenin Sultanları Çin'i Devirip Tarihinde İlk Kez Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükselince Ünlüler de Coştu!
Filenin Sultanları Çin'i Devirip Tarihinde İlk Kez Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükselince Ünlüler de Coştu!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Millilerimizin hepimize yaşttığı bu gurur dolu anlar sonrası birçok ünlü isim de sevincini paylaşmak için sosyal medyaya koştu!
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Barış Arduç:
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İbrahim Büyükak:
Hazal Kaya:
Bergüzar Korel:
Burcu Biricik:
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Nurgül Yeşilçay:
Gamze Erçel:
Afra Saraçoğlu:
Pelin Akil:
Cemal Can Canseven:
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Hadise:
Yasemin Tatlıses:
Amine Gülşe:
Hande Yener:
Burcu Esmersoy:
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Berfu Yenenler:
Başak Dizer:
Berrak Tüzünataç:
Özge Ulusoy:
Yasemin Sakallıoğlu:
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Mine Tugay:
Ceyda Düvenci:
Arzu Sabancı:
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