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Filenin Sultanları Çin'i Devirip Tarihinde İlk Kez Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükselince Ünlüler de Coştu!

Filenin Sultanları Çin'i Devirip Tarihinde İlk Kez Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükselince Ünlüler de Coştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.08.2024 - 15:56

A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Millilerimizin hepimize yaşttığı bu gurur dolu anlar sonrası birçok ünlü isim de sevincini paylaşmak için sosyal medyaya koştu!

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Barış Arduç:

Barış Arduç:

İbrahim Büyükak:

İbrahim Büyükak:

Hazal Kaya:

Hazal Kaya:

Bergüzar Korel:

Bergüzar Korel:

Burcu Biricik:

Burcu Biricik:
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Nurgül Yeşilçay:

Nurgül Yeşilçay:

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:

Afra Saraçoğlu:

Afra Saraçoğlu:

Pelin Akil:

Pelin Akil:

Cemal Can Canseven:

Cemal Can Canseven:
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Hadise:

Hadise:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Amine Gülşe:

Amine Gülşe:

Hande Yener:

Hande Yener:

Burcu Esmersoy:

Burcu Esmersoy:
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Berfu Yenenler:

Berfu Yenenler:

Başak Dizer:

Başak Dizer:

Berrak Tüzünataç:

Berrak Tüzünataç:

Özge Ulusoy:

Özge Ulusoy:

Yasemin Sakallıoğlu:

Yasemin Sakallıoğlu:
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Mine Tugay:

Mine Tugay:

Ceyda Düvenci:

Ceyda Düvenci:

Arzu Sabancı:

Arzu Sabancı:

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