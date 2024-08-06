Filenin Sultanları Çin'i Devirip Tarihinde İlk Kez Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükselince Ünlüler de Coştu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Millilerimizin hepimize yaşttığı bu gurur dolu anlar sonrası birçok ünlü isim de sevincini paylaşmak için sosyal medyaya koştu!