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Çok Rahat, Çok Profesyonel: Yusuf Dikeç'in Gündem Olan Atış Pozunu Nurgül Yeşilçay Mizahıyla Yeniden Yorumladı

Çok Rahat, Çok Profesyonel: Yusuf Dikeç'in Gündem Olan Atış Pozunu Nurgül Yeşilçay Mizahıyla Yeniden Yorumladı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 17:04

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, mizah dolu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in pozunu kendince yeniden yorumladı.

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Televizyon ekranlarında en son partneri Selim Bayraktar ile izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı mizahi paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Televizyon ekranlarında en son partneri Selim Bayraktar ile izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı mizahi paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu, güldüren paylaşımlarında mekan olarak genellikle evinin mutfağını kullanıyor biliyorsunuz.

Güzel oyuncu, güldüren paylaşımlarında mekan olarak genellikle evinin mutfağını kullanıyor biliyorsunuz.

Nurgül Yeşilçay'ın daha önce yaptığı mutfak paylaşımlarını gözden kaçırdıysanız👇

Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini eklediç. Yusuf Dikeç'in atış pozunu mizahi bir dille yeniden yorumladı ve bir akım başlattı. Fotoğrafın altına ''Hocam havalı olmuş mu'' diye de not düştü.

Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini eklediç. Yusuf Dikeç'in atış pozunu mizahi bir dille yeniden yorumladı ve bir akım başlattı. Fotoğrafın altına ''Hocam havalı olmuş mu'' diye de not düştü.

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatlarında ülkemize ''10 metre havalı tabanca'' kategorisinde gümüş madalya kazandırmıştı hatırlarsanız.

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatlarında ülkemize ''10 metre havalı tabanca'' kategorisinde gümüş madalya kazandırmıştı hatırlarsanız.

Nurgül Yeşilçay'ın Yusuf Dikeç pozu kestiği paylaşımı ise şu şekilde👇

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