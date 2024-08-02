Ustaya Son Veda: Genco Erkal'ın Cenazesine Katılan Ünlüler Efsaneyi Anlattı

Kıymetli tiyatro sanatçımız Genco Erkal'ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen bir törenle sevenleri için son kez sahneye çıkartıldı. Yürekleri burkan dakikaların ardından törene katılan ünlü isimler Genco Erkal'ı anlattı.