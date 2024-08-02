Ustaya Son Veda: Genco Erkal'ın Cenazesine Katılan Ünlüler Efsaneyi Anlattı
Ustaya Son Veda: Genco Erkal'ın Cenazesine Katılan Ünlüler Efsaneyi Anlattı
Kıymetli tiyatro sanatçımız Genco Erkal'ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen bir törenle sevenleri için son kez sahneye çıkartıldı. Yürekleri burkan dakikaların ardından törene katılan ünlü isimler Genco Erkal'ı anlattı.
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Tiyatromuzun çınarı Genco Erkal, bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenleri onu uğurlamadan önce, usta oyuncuya son kez Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde alkışlarla veda etti.
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Usta isim Genco Erkal'ı son yolculuğuna uğurlamak için bir sürü ünlü isim törene ve cenazeye akın etti.
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