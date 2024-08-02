Büyük Ustaya Veda: Genco Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Ayakta Alkışlanarak Sonsuzluğa Uğurlandı
Büyük Ustaya Veda: Genco Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Ayakta Alkışlanarak Sonsuzluğa Uğurlandı
31 Temmuz 2024'te hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni bugün gerçekleşiyor.
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Usta tiyatro oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında ne yazık ki sevenlerinin gözünü yaşlı bırakarak hayata gözlerini yumdu.
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Usta isim son yolculuğuna uğurlanmadan önce, bugün saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki bir törenle sevenlerinin karşısına son defa çıktı.
Gerçekleştirilen törende sevenleri , onun unutulmaz sesinden Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair şiirini dinledi.
Ardından tüm salon kıymetli oyuncumuzu beş dakika boyunca ayakta alkışladı.
Erkal, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından; Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı diliyor ve büyük ustayı rahmetle anıyoruz.
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