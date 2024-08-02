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Büyük Ustaya Veda: Genco Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Ayakta Alkışlanarak Sonsuzluğa Uğurlandı

Büyük Ustaya Veda: Genco Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Ayakta Alkışlanarak Sonsuzluğa Uğurlandı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 15:07

31 Temmuz 2024'te hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni bugün gerçekleşiyor.

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Usta tiyatro oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında ne yazık ki sevenlerinin gözünü yaşlı bırakarak hayata gözlerini yumdu.

Usta tiyatro oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında ne yazık ki sevenlerinin gözünü yaşlı bırakarak hayata gözlerini yumdu.

Usta isim son yolculuğuna uğurlanmadan önce, bugün saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki bir törenle sevenlerinin karşısına son defa çıktı.

Usta isim son yolculuğuna uğurlanmadan önce, bugün saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki bir törenle sevenlerinin karşısına son defa çıktı.

Gerçekleştirilen törende sevenleri , onun unutulmaz sesinden Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair şiirini dinledi.

Ardından tüm salon kıymetli oyuncumuzu beş dakika boyunca ayakta alkışladı.

Erkal, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından; Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı diliyor ve büyük ustayı rahmetle anıyoruz.

Erkal, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından; Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı diliyor ve büyük ustayı rahmetle anıyoruz.

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