Geçtiğimiz Günlerde Eşi Offset'e Boşanma Davası Açan Cardi B. Üçüncü Çocuğuna Hamile Olduğunu Açıkladı
Geçtiğimiz Günlerde Eşi Offset'e Boşanma Davası Açan Cardi B. Üçüncü Çocuğuna Hamile Olduğunu Açıkladı
Dünya ünlü rapçi Cardi B, geçtiğimiz gün eşine boşanma davası açtığını açıklamıştı. Ünlü rapçi, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da üçüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.
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Cardi B. ve Offset, 2017 yılında hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişti. Çift, evlendiklerinden beri inişli çıkışlı bir ilişki yaşamış ve bu toksik dinamik zaman zaman magazine de yansımıştı.
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Öyle ki 2020 yılında Cardi B, bir boşanma davası açmış fakat gönlü el vermeyince davayı geri çekmişti.
Şimdilerde ikilinin üzerindeki kara bulutlar hala dağılmış değil. Cardi B. geçtiğimiz günlerde yeniden boşanma davası açtığını duyurdu. Söylentilere göre bu ayrılığın nedeni Offest'in Cardi'yi aldatması.
Hali hazırda bir ayrıl bir barış olan ikilinin minik iki de çocukları var. 2,5 yaşındaki Wave ve 6 yaşındaki Kulture. Bizler daha bu çocuklar ne olacak diye düşünürken; Cardi B boşanma haberinin ardından, bir yeni haberi daha sosyal medyasından paylaştı.
Cardi B, ''boşanıyorum'' dedikten tam bir gün sonra sosyal medyasından ''hamileyim'' paylaşımı yaptı. Bu paylaşımına ''Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir.'' notunu da düşmeyi unutmadı. Notun sonunda ise "Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkmak ve pes etmek çok daha kolay, ama sen, kardeşin ve kız kardeşin bana neden bunları aşmaya değer olduğunu gösterdiniz!" yazarak çocuklarına her şeyden daha çok değer verdiğini göstermiş oldu.
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