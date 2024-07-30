Kadın Dayanışmasını Ne Zaman Unuttuk? Tuğba Ekinci ve Pınar Eliçe Arasındaki Gerilim Gitgide Büyüyor!
Kadın Dayanışmasını Ne Zaman Unuttuk? Tuğba Ekinci ve Pınar Eliçe Arasındaki Gerilim Gitgide Büyüyor!
Tuğba Ekinci ve Pınar Eliçe arasında başlayan gerginlik hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Tuğba Ekinci, yaptığı paylaşımla Pınar Eliçe'nin eski defterlerini ortaya sermiş oldu.
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Her şey Tuğba Ekinci'nin bir ödül töreninde sahne almasıyla başladı. Ekinci, sahne kostümü ve dini değerlere saygısızlık olarak görülen ''Bu nasıl Allah, nasıl peygamber'' konuşmasıyla magazin gündemine oturdu.
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Haliyle magazin programlarında da adından bahsettirdi Tuğba Ekinci. ''Beyaz Magazin'' isimli programın sunucularından Pınar Eliçe'nin ''Tuğba değil miydi kadınların giydiği kıyafetler üzerinden 'bu nasıl kıyafetler işte böyle çıkılır mı?' diyen. Senin burada giydiğin kıyafet mi? Kendinle çelişiyorsun" diyerek tartışmanın fitilini ateşleyen taraf oldu.
Bu sözlere karşılık olarak Ekinci, sosyal medyasında Eliçe'ye ait eski fotoğrafları paylaştı.
Eliçe, çıplaklık içeren eski fotoğraflarının paylaşılması üzerine ''Güzel kadınmışım vallahi, size inat yeni pozlar vereceğim'' dediği bir de röportaj verince Tuğba Ekinci'nin bam teline bastı.
Tuğba Ekinci'nin yanıtı da bugün jet hızında bir paylaşımla geldi. Ekinci, Pınar Eliçe'nin geçmiş yıllarda dergilere kapak olmuş iç çamaşırlı ve cinsellik temalı görsellerini kendi hesabından işte böyle yayınladı👇
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Gönderinin altına düştüğü not ise bu şekilde👇
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