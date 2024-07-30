Aşk Bodrumda Yaşanıyor Güzelim: Gülşen Mankenlere Taş Çıkartan Fiziğiyle Sosyal Medyada Beğeni Topladı!
Aşk Bodrumda Yaşanıyor Güzelim: Gülşen Mankenlere Taş Çıkartan Fiziğiyle Sosyal Medyada Beğeni Topladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülşen, uzun yıllardır müzik sektörünün içerisinde olan kendine has tarzı ve imza haline gelmiş şarkılarıyla tanıdığımız bir isim. Şimdilerde ''Bal'' isimli şarkısı konuşulsa da onu ''Be Adam'' isimli unutulmaz parçasıyla tanımıştık yıllar önce.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman su gibi akıp geçti, bu süreçte stili birçok kez değişse de Gülşen güzelliği ve aurası hep aynı kalmayı başardı. Ünlü şarkıcı kendine has stiliyle oluşturduğu iddialı sahne kıyafetleriyle sıkça eleştirilse de hiç taviz vermeden kendi yolunda yürümeyi tercih etti.
Bu yaz sezonunda konser takvimi epey yoğun olan Gülşen, geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluştu.
Kendisi bu sahnesi için tercih ettiği pul payetlerle bezeli, beyaz etek ve üst takımını antik çağlardan kalmışçasına işlenmiş aksesuarlarıyla tamamladı. Güzel şarkıcı bu kombiniyle göz alıcı gözükürken, fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.
Sosyal medyasında konser gecesine ait görüntüleri arka arkaya paylaşan Gülşen, paylaşımına ''Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim'' notu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülşen'in paylaşımına ünlü isimlerden de yorumlar gecikmedi👇
👇
👇
👇
Sizlerin fikrini almadan bitirmek istemedik. Siz Gülşen'in düzgün fiziğini ön plana çıkarttığı sahne kostümünü nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın