İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Çifti Aşk Tatilinin Tadını Çıkartırken Bodrum'da Objektiflere Yakalandı
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Çifti Aşk Tatilinin Tadını Çıkartırken Bodrum'da Objektiflere Yakalandı
Bir süredir birlikte olan güzel oyuncu İlayda Alişan ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yazın keyfini Bodrum'un eşsiz sularında çıkartıyor. İkilinin aşk dolu anları ise Umut Enver'in kameralarından kaçmadı.
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İlayda Alişan, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı oyuncularımızdan. Kendisini en son bir dijital platform dizisi olan 'Terapist'te izlemiştik.
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Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin ise babasının izinden giderek bir süre futbol ile ilgilenmeyi tercih etmişti belki biliyorsunuzdur. Fakat beş yıldır Cihangir'de kendi açtığı bir mekanla ilgileniyor.
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in aşkı geçtiğimiz yıl başladı hatırlarsınız. İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda ''Oğulcan yer yer romantik'' dese de biz, ikiliyi gerek sosyal medyada gerekse magazin haberlerinde birbirlerine aşkla bakarken sık sık yakalıyoruz.
Çifte kumrularımız ''biz bu aşkla Roma'yı bile yakarız'' demiş olacaklar ki geçtiğimiz günlerde birlikte bir de Roma tatili yaptılar.
Şimdilerde bu güzel çift, yazın tadını Bodrum'un keyifli sularında çıkartıyor.
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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in denizde birbirlerini öpmeye doyamadıkları anlar ise Umut Enver'in objektifine işte böyle yansıdı👇
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