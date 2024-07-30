Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Çifti Aşk Tatilinin Tadını Çıkartırken Bodrum'da Objektiflere Yakalandı

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Çifti Aşk Tatilinin Tadını Çıkartırken Bodrum'da Objektiflere Yakalandı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 11:35

Bir süredir birlikte olan güzel oyuncu İlayda Alişan ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yazın keyfini Bodrum'un eşsiz sularında çıkartıyor. İkilinin aşk dolu anları ise Umut Enver'in kameralarından kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlayda Alişan, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı oyuncularımızdan. Kendisini en son bir dijital platform dizisi olan 'Terapist'te izlemiştik.

İlayda Alişan, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı oyuncularımızdan. Kendisini en son bir dijital platform dizisi olan 'Terapist'te izlemiştik.

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin ise babasının izinden giderek bir süre futbol ile ilgilenmeyi tercih etmişti belki biliyorsunuzdur. Fakat beş yıldır Cihangir'de kendi açtığı bir mekanla ilgileniyor.

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin ise babasının izinden giderek bir süre futbol ile ilgilenmeyi tercih etmişti belki biliyorsunuzdur. Fakat beş yıldır Cihangir'de kendi açtığı bir mekanla ilgileniyor.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in aşkı geçtiğimiz yıl başladı hatırlarsınız. İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda ''Oğulcan yer yer romantik'' dese de biz, ikiliyi gerek sosyal medyada gerekse magazin haberlerinde birbirlerine aşkla bakarken sık sık yakalıyoruz.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in aşkı geçtiğimiz yıl başladı hatırlarsınız. İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda ''Oğulcan yer yer romantik'' dese de biz, ikiliyi gerek sosyal medyada gerekse magazin haberlerinde birbirlerine aşkla bakarken sık sık yakalıyoruz.

Çifte kumrularımız ''biz bu aşkla Roma'yı bile yakarız'' demiş olacaklar ki geçtiğimiz günlerde birlikte bir de Roma tatili yaptılar.

Çifte kumrularımız ''biz bu aşkla Roma'yı bile yakarız'' demiş olacaklar ki geçtiğimiz günlerde birlikte bir de Roma tatili yaptılar.

Şimdilerde bu güzel çift, yazın tadını Bodrum'un keyifli sularında çıkartıyor.

Şimdilerde bu güzel çift, yazın tadını Bodrum'un keyifli sularında çıkartıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in denizde birbirlerini öpmeye doyamadıkları anlar ise Umut Enver'in objektifine işte böyle yansıdı👇

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in denizde birbirlerini öpmeye doyamadıkları anlar ise Umut Enver'in objektifine işte böyle yansıdı👇

Göz atabileceğiniz diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın