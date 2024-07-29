Bebek Sahibi Olma Umuduyla Birçok Kez Tüp Bebek Tedavisi Deneyen Aylin Coşkun'dan ''Evlat Edinme'' Açıklaması
Bebek Sahibi Olma Umuduyla Birçok Kez Tüp Bebek Tedavisi Deneyen Aylin Coşkun'dan ''Evlat Edinme'' Açıklaması
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/video/aksam-...
5 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan Aylin Coşkun, bir süre önce tedavi olmayı bırakmıştı. Akşam'dan Yasemin İlan'a verdiği röportajda ise evlat edinme düşüncesi olduğunu açıkladı.
KAYNAK: AKŞAM
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Tescilli güzel ve şarkıcı Aylin Coşkun'u şimdilerde çıkarttığı ''Bay Bay'' isimli yeni single'ıyla müzik listelerinde görüyoruz.
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Kendisi 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Çift mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırmak istemiş ve tıbbi çabalarla da ellerinden gelenleri ardlarına koymamıştı.
Aylin Coşkun, 5 yılda tam 30 kez tüp bebek denediğini açıklamış ve artık anne olmak için çabalamayacağını, daha fazlasının ''Allah'a şirk koşmak'' olacağını dillendirmişti hatırlarsınız.
Güzel şarkıcı, geçtiğimiz gün Yasemin İlan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Özel hayatıyla ilgili de samimi itirafları sıralayan Coşkun, ''Gazze'den yetim, hiç kimsesi olmayan bir kız çocuğu alabilirim. Belki de peşpeşe alır 10 tane çocuğa evimi açarım, koruyucu anne olurum.'' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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türkiyedekileri bıraktık gazzeye döndük o da güzelmiş 😒😒
İşin "gazze" kısmı popülarite... Sanki bizim ülkemizde sahipsiz çocuk yok. Hiç samimi değil...
yeni single ın etkisi illa vardır :)