Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bebek Sahibi Olma Umuduyla Birçok Kez Tüp Bebek Tedavisi Deneyen Aylin Coşkun'dan ''Evlat Edinme'' Açıklaması

Bebek Sahibi Olma Umuduyla Birçok Kez Tüp Bebek Tedavisi Deneyen Aylin Coşkun'dan ''Evlat Edinme'' Açıklaması

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 20:27

5 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan Aylin Coşkun, bir süre önce tedavi olmayı bırakmıştı. Akşam'dan Yasemin İlan'a verdiği röportajda ise evlat edinme düşüncesi olduğunu açıkladı.

KAYNAK: AKŞAM

Kaynak: https://www.aksam.com.tr/video/aksam-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tescilli güzel ve şarkıcı Aylin Coşkun'u şimdilerde çıkarttığı ''Bay Bay'' isimli yeni single'ıyla müzik listelerinde görüyoruz.

Tescilli güzel ve şarkıcı Aylin Coşkun'u şimdilerde çıkarttığı ''Bay Bay'' isimli yeni single'ıyla müzik listelerinde görüyoruz.

Kendisi 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Çift mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırmak istemiş ve tıbbi çabalarla da ellerinden gelenleri ardlarına koymamıştı.

Kendisi 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Çift mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırmak istemiş ve tıbbi çabalarla da ellerinden gelenleri ardlarına koymamıştı.

Aylin Coşkun, 5 yılda tam 30 kez tüp bebek denediğini açıklamış ve artık anne olmak için çabalamayacağını, daha fazlasının ''Allah'a şirk koşmak'' olacağını dillendirmişti hatırlarsınız.

Aylin Coşkun, 5 yılda tam 30 kez tüp bebek denediğini açıklamış ve artık anne olmak için çabalamayacağını, daha fazlasının ''Allah'a şirk koşmak'' olacağını dillendirmişti hatırlarsınız.

Aylin Coşkun'un tüp bebek açıklamasını izlemek isteyenleri şöyle alalım👇

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz gün Yasemin İlan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Özel hayatıyla ilgili de samimi itirafları sıralayan Coşkun, ''Gazze'den yetim, hiç kimsesi olmayan bir kız çocuğu alabilirim. Belki de peşpeşe alır 10 tane çocuğa evimi açarım, koruyucu anne olurum.'' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz gün Yasemin İlan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Özel hayatıyla ilgili de samimi itirafları sıralayan Coşkun, ''Gazze'den yetim, hiç kimsesi olmayan bir kız çocuğu alabilirim. Belki de peşpeşe alır 10 tane çocuğa evimi açarım, koruyucu anne olurum.'' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nevertheless

türkiyedekileri bıraktık gazzeye döndük o da güzelmiş 😒😒

V for Valkyr

İşin "gazze" kısmı popülarite... Sanki bizim ülkemizde sahipsiz çocuk yok. Hiç samimi değil...

kerimaslan1991

yeni single ın etkisi illa vardır :)