Kararsızlığın bu Kadarı: Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Evlilik Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı

Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşıyor. Şahinkaya, ''Ufukta evlilik var mı?'' sorularına verdiği yanıtla oldukça şaşırttı.