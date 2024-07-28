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Kararsızlığın bu Kadarı: Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Evlilik Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı

Kararsızlığın bu Kadarı: Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Evlilik Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 20:50

Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşıyor. Şahinkaya, ''Ufukta evlilik var mı?'' sorularına verdiği yanıtla oldukça şaşırttı.

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Nilperi Şahinkaya'yı yer aldığı birçok dizide sergilediği başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz. Kendisi hem dijital platformlarda hem de televizyon yapımlarında yer alan isimlerden.

Nilperi Şahinkaya'yı yer aldığı birçok dizide sergilediği başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz. Kendisi hem dijital platformlarda hem de televizyon yapımlarında yer alan isimlerden.

Şahinkaya şimdilerde, ekim ayında vizyona girecek Gelin Takımı isimli filminin heyecanını yaşıyor. Dört arkadaşın hikayesini konu alan filmde Şebnem Bozoklu ve Seda Bakan gibi sevilen isimler de başrolde.

Şahinkaya şimdilerde, ekim ayında vizyona girecek Gelin Takımı isimli filminin heyecanını yaşıyor. Dört arkadaşın hikayesini konu alan filmde Şebnem Bozoklu ve Seda Bakan gibi sevilen isimler de başrolde.

Şahinkaya, yoğun çekim temposundan bunalmış olacak ki kendisini geçtiğimiz günlerde sanatçı sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte hemen serin sulara atmış, o anlar da objektiflere böyle yansımıştı👀

Şahinkaya, yoğun çekim temposundan bunalmış olacak ki kendisini geçtiğimiz günlerde sanatçı sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte hemen serin sulara atmış, o anlar da objektiflere böyle yansımıştı👀

Haliyle, bir süredir mutlu birliktelikleri olan bu çiftin ne zaman dünyaevine girecekleri ise merak konusu olmaya başlamıştı artık. Nilperi Şahinkaya, verdiği bir röportajla evlilik sorularına son noktayı koydu.

Haliyle, bir süredir mutlu birliktelikleri olan bu çiftin ne zaman dünyaevine girecekleri ise merak konusu olmaya başlamıştı artık. Nilperi Şahinkaya, verdiği bir röportajla evlilik sorularına son noktayı koydu.

Şahinkaya, papatya falından hallice açıklamasında ise ''Evliliği bir düşünüyor bir düşünmüyoruz. Net bir şey yok. Böyle de mutluyuz.'' dedi.

Şahinkaya, papatya falından hallice açıklamasında ise ''Evliliği bir düşünüyor bir düşünmüyoruz. Net bir şey yok. Böyle de mutluyuz.'' dedi.

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