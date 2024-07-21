O Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Eser Yenenler Yıllar Önceki Magazin Haberini Paylaşarak Kendisini Tiye Aldı
O Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Eser Yenenler Yıllar Önceki Magazin Haberini Paylaşarak Kendisini Tiye Aldı
Oyunculuğu ve yaptığı sunuculukların yanı sıra komedyenliğiyle göz önünde olan Eser Yenenler, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla hem maziye döndü hem de güldürdü.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programda tanıyıp sevdiğimiz Eser Yenenler, şimdilerde kendi Youtube kanalında ''itiraf@'' isimli bir komedi programı yayınlıyor.
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2019 yılında hayatını birleştirdiği Berfu Yenenler de eşi gibi Youtube üzerinden yaptığı bir programla ünlü konuklarını ağırlıyor. Nitekim kendisi bu programda yaptığı açıklamalarla linçlenerek sık sık gündeme gelmeyi başarıyor biliyorsunuz.
Evlilik mi iştahını açtı yoksa ''ciddi ilişki kilo aldırır'' yasasından mı bilemiyoruz ama son dönemlerde Eser Yenenler'in aldığı kilolar gözlerden kaçmamaya başlamıştı.
Şimdilerde ise sosyal medyasını oldukça aktif kullanan Berfu Yenenler, eşiyle bir zayıflama anlaşması yaptı ve ikili birlikte 30 günlük yeni bir maceraya başladı. Hatta Berfu, Eser Yenenler'i uzun yürüyüşlerde bile yalnız bırakmıyor.
Yenenler çifti bu süreci eğlenceyle birleştirip sosyal medyalarında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor tabii.
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Kilo verme sürecinde elinden geleni ardına koymayan Eser Yenenler, her zamanki gibi bu konuyu da tiye almadan geçmedi ve 14 yıl öncesinin haberini ''yeni hedefi'' olarak sosyal medyasında paylaştı👇
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