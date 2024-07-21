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Icardi Bu Saçın Patentini Alsa Yeridir: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt Boyattığı Saçıyla Karısının Diline Düştü

Icardi Bu Saçın Patentini Alsa Yeridir: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt Boyattığı Saçıyla Karısının Diline Düştü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 20:03

Fit vücudu ve yaz tatilinin tadını çıkarttığı bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelen Demet Akalın, bu sefer de eşi Okan Kurt'un yeni saç imajını diline dolayarak gündeme geldi.

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Galatasaray'ın ünlü ve sevilen oyuncusu Icardi, geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara'dan boşanmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. Hatta Simge'nin yakışıklı futbolcuda gözü olduğu haberleri de hemen ardından sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Galatasaray'ın ünlü ve sevilen oyuncusu Icardi, geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara'dan boşanmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. Hatta Simge'nin yakışıklı futbolcuda gözü olduğu haberleri de hemen ardından sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Fakat Icardi, tüm bunlardan öce de karizmasıyla epey konuşulmuş ve imza 'sarı saçlı' imajıyla birçok Türk erkeğine ilham olmuştu.

Fakat Icardi, tüm bunlardan öce de karizmasıyla epey konuşulmuş ve imza 'sarı saçlı' imajıyla birçok Türk erkeğine ilham olmuştu.

Demet Akalın ise eşi Okan Kurt'un yeni fit imajını günlerdir diline dolamaya doyamadı. En son kendisi, Kurt için ''diyeti abartıyor'' demişti hatırlarsınız belki.

Demet Akalın ise eşi Okan Kurt'un yeni fit imajını günlerdir diline dolamaya doyamadı. En son kendisi, Kurt için ''diyeti abartıyor'' demişti hatırlarsınız belki.

Demet Akalın'ın Okan Kurt ile fitlik yarışına girdiği açıklamayı kaçırdıysanız👇

Okan Kurt, fit imajının ardından bir de saçlarını Icardi sarısı yapınca eşi Demet Akalın'ın diline bu sefer de yeni saçlarıyla düştü. Akalın, sosyal medyasında Kurt'a ''Okardi'' mahlasını takıp paylaştı.

Okan Kurt, fit imajının ardından bir de saçlarını Icardi sarısı yapınca eşi Demet Akalın'ın diline bu sefer de yeni saçlarıyla düştü. Akalın, sosyal medyasında Kurt'a ''Okardi'' mahlasını takıp paylaştı.

Demet Akalın'ın ''Okardi''li paylaşımı ise şu şekilde👇

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