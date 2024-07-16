Bayrakları Asalım: Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu İmza Tasarımlarına Yenisini Ekleyerek Doja Cat'i Giydirdi!
Bayrakları Asalım: Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu İmza Tasarımlarına Yenisini Ekleyerek Doja Cat'i Giydirdi!
Kendine has bir üsluba sahip tasarımlarıyla dünya genelinde ünlülerin tercihi haline gelen modacımız Dilara Fındıkoğlu, özgün tasarımlarına yenisini ekleyerek ünlü şarkıcı Doja Cat'i giydirdi. Doja Cat, cesur şarkıları ve sahne tarzıyla son dönemlerin en popüler isimlerinden.
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Dilara Fındıkoğlu, İstanbul'da doğup büyüse de Londra'ya moda eğitimi almak için gittiği günden beri yaşamını orada sürdürüyor.
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Genç tasarımcı, özgün ruhunu tasarımlarına öyle güzel işliyor ki kendisi son zamanlarda moda dünyasında ismi sık sık yankılanan isimlerden biri haline gelmeyi başardı. Dünyaca ünlü isimler, kendini Fındıkoğlu'nun maharetli ellerine emanet ediyorlar.
Öyle ki, Barbie filminin baş rolü Margot Robbie, ortalığı kasıp kavurduğu dönemde, objektiflerin önüne Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı bir elbiseyle çıkmıştı👇
Fındıkoğlu, Madonna'nın da radarına girmeyi başarmıştı. Kendisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Modaonna'yı giydirdiğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu.
Ünlü modacı geçtiğimiz gün, yeni bir imza tasarım üzerinde çalıştığını sosyal medyasında bu görselle duyurdu👀
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Ardından bu yepyeni tasarımı, son dönemin en ünlü şarkıcılarından Doja Cat'in üzerinde gördük. ''The Scarlett'' isimli turun kapanış performansında bu kostümüyle göz kamaştırdı kendisi.
Bu eşsiz tasarım hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım👇
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