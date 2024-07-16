Bayrakları Asalım: Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu İmza Tasarımlarına Yenisini Ekleyerek Doja Cat'i Giydirdi!

Kendine has bir üsluba sahip tasarımlarıyla dünya genelinde ünlülerin tercihi haline gelen modacımız Dilara Fındıkoğlu, özgün tasarımlarına yenisini ekleyerek ünlü şarkıcı Doja Cat'i giydirdi. Doja Cat, cesur şarkıları ve sahne tarzıyla son dönemlerin en popüler isimlerinden.