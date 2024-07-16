Nuri Alço'nun Eşi Ev Sahibiyle Neden Mahkemelik Olduklarını Açıkladı: ''Bize Haber Vermeden Evi Sattı''
Nuri Alço'nun Eşi Ev Sahibiyle Neden Mahkemelik Olduklarını Açıkladı: ''Bize Haber Vermeden Evi Sattı''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde kornea nakli olmuş ve rahatsızlık süreciyle gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcu Alço, 2020 yılında hayatını birleştirdiği eşini bu zor zamanında yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde, Nuri Alço'nun 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibi ile mahkemelik olduğu öne sürüldü. Söylenenlere göre Alço, kirasını ödemiyordu. İddiaların ardı arkası kesilmeyince olaya eşi Burcu Hanım el attı.
"Susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor" diyerek başladığı açıklamada Burcu Alço, açtı ağzını yumdu gözünü.
2016 yılından beri aynı evin kiracısı olan Nuri Alço, Burcu Hanım'ın iddiasına göre özetle; bu hastalık sürecinde bile kirasını aksatmamış buna rağmen ev sahibi, Alço çiftinden habersiz evi satışa çıkartmış. Detayları merak edenler için Burcu Alço'nun paylaşımı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın