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Nuri Alço'nun Eşi Ev Sahibiyle Neden Mahkemelik Olduklarını Açıkladı: ''Bize Haber Vermeden Evi Sattı''

Nuri Alço'nun Eşi Ev Sahibiyle Neden Mahkemelik Olduklarını Açıkladı: ''Bize Haber Vermeden Evi Sattı''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 14:49

Geçtiğimiz günlerde göz sağlığında sorunlar yaşayan ve bir ameliyat atlatan Nuri Alço, bu süreçte eksik kira ödeme ve ev sahibiyle mahkemelik olma konularıyla gündeme gelmişti. Eşi Burcu Alço, bu konuya son noktayı koyacak o açıklamayı sosyal medyası üzerinden yaptı.

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Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde kornea nakli olmuş ve rahatsızlık süreciyle gündeme gelmişti.

Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde kornea nakli olmuş ve rahatsızlık süreciyle gündeme gelmişti.

Apar topar ameliyata alınan Nuri Alço'nun hastalığını merak edenler için 👇

Burcu Alço, 2020 yılında hayatını birleştirdiği eşini bu zor zamanında yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde, Nuri Alço'nun 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibi ile mahkemelik olduğu öne sürüldü. Söylenenlere göre Alço, kirasını ödemiyordu. İddiaların ardı arkası kesilmeyince olaya eşi Burcu Hanım el attı.

Burcu Alço, 2020 yılında hayatını birleştirdiği eşini bu zor zamanında yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde, Nuri Alço'nun 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibi ile mahkemelik olduğu öne sürüldü. Söylenenlere göre Alço, kirasını ödemiyordu. İddiaların ardı arkası kesilmeyince olaya eşi Burcu Hanım el attı.

"Susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor" diyerek başladığı açıklamada Burcu Alço, açtı ağzını yumdu gözünü.

"Susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor" diyerek başladığı açıklamada Burcu Alço, açtı ağzını yumdu gözünü.

2016 yılından beri aynı evin kiracısı olan Nuri Alço, Burcu Hanım'ın iddiasına göre özetle; bu hastalık sürecinde bile kirasını aksatmamış buna rağmen ev sahibi, Alço çiftinden habersiz evi satışa çıkartmış. Detayları merak edenler için Burcu Alço'nun paylaşımı👇

2016 yılından beri aynı evin kiracısı olan Nuri Alço, Burcu Hanım'ın iddiasına göre özetle; bu hastalık sürecinde bile kirasını aksatmamış buna rağmen ev sahibi, Alço çiftinden habersiz evi satışa çıkartmış. Detayları merak edenler için Burcu Alço'nun paylaşımı👇

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