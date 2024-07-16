Nuri Alço'nun Eşi Ev Sahibiyle Neden Mahkemelik Olduklarını Açıkladı: ''Bize Haber Vermeden Evi Sattı''

Geçtiğimiz günlerde göz sağlığında sorunlar yaşayan ve bir ameliyat atlatan Nuri Alço, bu süreçte eksik kira ödeme ve ev sahibiyle mahkemelik olma konularıyla gündeme gelmişti. Eşi Burcu Alço, bu konuya son noktayı koyacak o açıklamayı sosyal medyası üzerinden yaptı.