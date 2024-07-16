''Filiz Akın Kanunları'' da Varmış! Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Verdiği Röportajda Kırmızı Çizgilerini Anlattı
''Filiz Akın Kanunları'' da Varmış! Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Verdiği Röportajda Kırmızı Çizgilerini Anlattı
Yeşilçam sinemasının unutulmaz oyuncularından Filiz Akın, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda Türkan Şoray'dan daha ağır olan kanunlarından bahsetti.
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Sinema tarihimizde epey önemli bir yere sahip olan Yeşilçam, jön ve jönfisler geçidiydi adeta. ''Dört yapraklı yonca'' olarak anılan Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit dörtlüsü de zarafeti ve oyunculuklarıyla o döneme damgasını vuran isimlerdi.
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Yeşilçam'ın ''Sultan''ı olarak tanınan Türkan Şoray'ın ise yapımcılara şart olarak koştuğu bir listesi vardı. Bu listede yer alan Şoray'ın kırmızı çizgilerinden en çok bilineni ise ''öpüşme ve açık sahne olmayacak'' şartıydı hatırlarsanız.
Dört yapraklı yoncanın değerli isimlerinden biri olan Filiz Akın ise kendi kanunları olduğunu Alev Gürsoy Cimin'e verdiği özel bir röportajda dile getirdi.
Yeşilçam'ın güzel oyuncusu, ''Benim de çok kırmızı çizgilerim vardı. Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim. Bence bu tarz yakınlaşmalar, iki insanın arasında özel olması gereken temaslar. Kılık kıyafet de benim için oldukça önemliydi. Dekolte olacaksa çok ufak ve zarif olmasını isterdim.'' dedi.
Tatlı Dillim ve Gurbet Kuşları gibi birçok unutulmaz filmde yer alan değerli oyuncu, şimdilerde ne yazık ki üzücü sağlık haberleriyle gündeme geliyor. Kendisi en son kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Kendisinin en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz🍀
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