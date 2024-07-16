Demet Akalın Hayat Arkadaşı Okan Kurt'la Vücut Yarışına Girdi: ''O Kadar Diyet Yapsam Mankenliğe Dönerdim''
Demet Akalın Hayat Arkadaşı Okan Kurt'la Vücut Yarışına Girdi: ''O Kadar Diyet Yapsam Mankenliğe Dönerdim''
Son dönemlerde ardı ardına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu sefer Okan Kurt ile ilgili yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Demet Akalın, şimdilerde yazın tadını ailesi ve aile büyükleriyle birlikte Alaçatı'da çıkartıyor.
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Yağ aldırma işleminin ardından fit bir vücuda kavuşan ünlü şarkıcı, bikinili pozlarıyla bu yaz tatilinde adından sıkça söz ettirmeyi de başardı biliyorsunuz.
Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt da aylar öncesinde sıkı bir diyete ve yoğun bir spor programına başlamıştı. Akalın ve Kurt çifti, yeni fit imajlarıyla sık sık objektiflere yansımaya başlayınca Demet Akalın'dan oldukça iddialı bir açıklama geldi.
Demet Akalın: ''Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz.'' diyerek Okan Kurt ile fitlik yarışına girdi.
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