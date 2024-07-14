Şimdilerde Alaçatı Tatilinin Keyfini Çıkartan Demet Akalın Pahalılığa İsyan Etti: ''Deli Deli Fiyatlar''
Şimdilerde Alaçatı Tatilinin Keyfini Çıkartan Demet Akalın Pahalılığa İsyan Etti: ''Deli Deli Fiyatlar''
Geçtiğimiz hafta koltuk örtüleriyle epey bir gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de tatil beldelerinin pahalılığından dem vurdu. İsyanına rağmen Akalın'ın Alaçatı tatiline devam etmesi ise dikkat çekiciydi.
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın, müziğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen isimlerden. Kendisi yapmak istediği bir çok açıklamayı, sosyal medya üzerinden tweet atarak kullanıcılarıyla paylaşıyor.
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Kendisinin tweet atarken yaptığı yazım ve imla hataları bir dönem oldukça popüler olmuş ve sosyal medyanın dilinden düşmemişti hatırlarsınız👇
Fakat yazım yanlışlarını bir yana bırakırsak Akalın, geçtiğimiz hafta koltuğuna serdiği örtülerle takipçilerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ardından çektiği bir videolu yanıtla ''Ben Anadolu kadınıyım'' demişti kendisi.
Bugün ise yaptığı bir açıklamayla Çeşme ve Bodrum gibi tatil beldelerindeki fiyatlara isyan eden Demet Akalın: ''Enflasyon, ekonomik kriz olabilir ama işin dozu kaçtı. Deli deli fiyatlar, mekanlar bomboş. Herkes Yunanistan'a gidiyor.'' dedi.
Akalın'ın eleştirel açıklamasının ardından, bugün sosyal medyasında Alaçatı tatilinden keyifli anları paylaşması ise oldukça dikkat çekiciydi.
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