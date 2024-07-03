Koltuk Takımındaki Örtülerine Toz Kondurmayan Demet Akalın'dan Eleştirilere Jet Hızında Cevap: ''Örtü Candır''
Koltuk Takımındaki Örtülerine Toz Kondurmayan Demet Akalın'dan Eleştirilere Jet Hızında Cevap: ''Örtü Candır''
Geçtiğimiz akşam A Milli futbol takımımızla Avusturya Milli takımının karşılaşmasını evinde eşiyle birlikte izleyen Demet Akalın, galibiyet anlarından bir videoyu sosyal medyasında paylaştı. Dikkatli takipçileri ise Akalın'ın koltuğundaki örtüleri hemen fark edip kendisine yazmış olacaklar ki Demet Akalın'dan açıklamasa hikayesi hemen geliverdi.
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Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Demet Akalın, hayatımıza girdiği günlerden beri şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin dilinde.
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Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile dünya evine girmişti. Bu evliliklerinden ''Hira'' isimli kız çocukları olan çift, 2018 yılında tek celsede boşanmalarına rağmen günümüzde hala aynı evi paylaşıyorlar.
Akalın ve Kurt ikilisi dün akşam milli takımımızın maçını evlerinden seyretti. Akalın, galibiyet sevincinin coşkusuyla telefonuna sarılıp o anları Instagram hikayesinde paylaştı.
Koltuk örtüleri birçok takipçisinin dikkatini çekince kendisine gelen mesajlardan yorulan Demet Akalın'dan hemen bir paylaşım daha geldi: ''Ben Anadolu kadınıyım''👇
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Herhalde Anadoluya hiç gitmemiş... Hasta yahu..
birde Türkçeyi düzgün yazabilse
Bizim köyde her Allahın günü garsonun kafasından aşağı şampanya boşaltmak adettendir...