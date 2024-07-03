Koltuk Takımındaki Örtülerine Toz Kondurmayan Demet Akalın'dan Eleştirilere Jet Hızında Cevap: ''Örtü Candır''

Geçtiğimiz akşam A Milli futbol takımımızla Avusturya Milli takımının karşılaşmasını evinde eşiyle birlikte izleyen Demet Akalın, galibiyet anlarından bir videoyu sosyal medyasında paylaştı. Dikkatli takipçileri ise Akalın'ın koltuğundaki örtüleri hemen fark edip kendisine yazmış olacaklar ki Demet Akalın'dan açıklamasa hikayesi hemen geliverdi.