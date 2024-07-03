Kemal Sunal'ın Yirmi Dördüncü Seneidevriyesinde Oğlu Ali Sunal ve Eşi Gül Sunal'dan Duygusal Paylaşım
Kemal Sunal'ın Yirmi Dördüncü Seneidevriyesinde Oğlu Ali Sunal ve Eşi Gül Sunal'dan Duygusal Paylaşım
Değerli sanatçımız Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yummuştu. Oğlu Ali Sunal ise babasının mirasını koruyor ve sunuculuğunu üstlendiği programla insanları gülümsetmeyi başarıyor. Vefatının 24. seneidevriyesinde, eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, değerli sanatçımızı unutmadı; sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla herkesi duygulandırdı.
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Yeşilçam sinemasıyla hayatımıza giren en değerli isimlerden biri olan Kemal Sunal, ''Hababam Sınıfı'' ve ''Çöpçüler Kralı'' gibi rol aldığı birçok filmle insanları gülümsetmeyi başaran ve kalplerde kendine yer edinebilmiş saygıdeğer bir oyuncumuzdu.
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Kemal Sunal, Ankara turnesinde tanıştığı Gül Sunal ile 1975 yılında hayatını birleştirmiş daha sonrasında da evliliklerinden Ali ve Ezo isimli iki çocuk dünyaya gelmiştir.
Güzel ömrüne bir sürü insan gülümsemesi sığdırabilen değerli oyuncu, ne yazık ki 3 Temmuz 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.
Şimdilerde babasından kalan ''güldürü'' mirasını oğlu Ali Sunal üstleniyor. Kendisi bir eğlence programında uzun yıllardır sunuculuk yapıyor.
Bugün babasının vefatını hüzünle anan Ali Sunal, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımın altına yazdığı notu okuyanlar, bu sefer gülümseyemedi.
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Duygulandıran paylaşımın açıklaması ise bu şekildeydi:
Oğlundan önce paylaşım yapan Gül Sunal ise, eşinden ayrı geçirdiği yılların onu yorduğunu söyleyince, Ali Sunal hiç gecikmeden bu paylaşıma paylaştığı bir hikayeyle cevap verdi.
Gül Sunal'ın paylaşımının altına yazdıkları bu şekilde👇
Ali Sunal'ın annesinin paylaşımına verdiği hikayeli yanıt ise böyle oldu👇
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