Kemal Sunal'ın Yirmi Dördüncü Seneidevriyesinde Oğlu Ali Sunal ve Eşi Gül Sunal'dan Duygusal Paylaşım

Değerli sanatçımız Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yummuştu. Oğlu Ali Sunal ise babasının mirasını koruyor ve sunuculuğunu üstlendiği programla insanları gülümsetmeyi başarıyor. Vefatının 24. seneidevriyesinde, eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, değerli sanatçımızı unutmadı; sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla herkesi duygulandırdı.