Annelik Ona Çok Yakıştı: Gonca Vuslateri, Eşi ve Minik Bebeğiyle Tatil Pozlarını Paylaştı

Nisan ayında erken bir doğumla kızını kucağına alan Gonca Vuslateri, minik kızı Asya ve eşi Levent ile özel hayatını sakin ve gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor normalde. Fakat geçtiğimiz gün kendisinden, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları birleştirdiği bir paylaşım geldi. Sevenleri, Vuslateri'ye ''anneliğin ne kadar yakıştığını'' söylemeden edemediler.