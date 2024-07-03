Annelik Ona Çok Yakıştı: Gonca Vuslateri, Eşi ve Minik Bebeğiyle Tatil Pozlarını Paylaştı
Annelik Ona Çok Yakıştı: Gonca Vuslateri, Eşi ve Minik Bebeğiyle Tatil Pozlarını Paylaştı
Nisan ayında erken bir doğumla kızını kucağına alan Gonca Vuslateri, minik kızı Asya ve eşi Levent ile özel hayatını sakin ve gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor normalde. Fakat geçtiğimiz gün kendisinden, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları birleştirdiği bir paylaşım geldi. Sevenleri, Vuslateri'ye ''anneliğin ne kadar yakıştığını'' söylemeden edemediler.
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Gonca Vuslateri'yi oynadığı birçok dizideki, başarılı bir şekilde hayat verdiği karakterleriyle tanıyoruz. Fakat kendisi bir süredir Youtube'da ''Hazır Değilsen Başlayalım'' isimli bir sohbet programında konuklarını ağırlıyor.
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Vuslateri, mart ayında ''Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.'' diyerek eşi Levent ile dünya evine girmişti.
Evliliğin üzerinden daha bir ay geçmişti ki kendisinin erken doğum haberi geldi. Bu haber bizleri oldukça korkutsa da Gonca Vuslateri, sağlıkla kızı Asya'yı nisan ayının sonlarında kucağına aldı.
Şimdilerde eşi ve minik kızıyla yazın keyfini süren Vustaleri'den sosyal medya paylaşımı geldi. O paylaşımdan bazı kareleri sizler için bu şekilde derledik👇
Bu paylaşımın ardından ''annelik ona çok yakışmış'' yorumlarıyla birlikte birçok kullanıcı, Gonca Vuslateri'ye iyi dileklerde bulundu💕
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Paylaşımın açıklaması bu şekildeyken;
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekilde oldu👇
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