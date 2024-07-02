Böyle Maharetleri de Varmış: Boran Kuzum Katıldığı Bir Programda Akıcı İngilizcesiyle Dikkat Çekti
Böyle Maharetleri de Varmış: Boran Kuzum Katıldığı Bir Programda Akıcı İngilizcesiyle Dikkat Çekti
Orta Doğu'da popüler olan bir Youtube programına katılan ünlü oyuncu Boran Kuzum, akıcı İngilizcesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Boran Kuzum, ''Vatanım Sensin'' isimli televizyon dizisindeki oyunculuğuyla oldukça beğenilmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sevilen oyuncu bu dizide, Yunan bir askeri canlandırmış ve Kuzum'un dizideki partneri Miray Daner ile olan uyumu uzun bir süre konuşulmuştu.
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En son kendisini ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' isimli dizide Feyyaz karakteriyle izledik. Dizideki performansıyla izleyenlerden tam not almıştı. Bu dizinin yayınlanmasının ardından Boran Kuzum'u birçok programda konuk olarak görmeye başladık son zamanlarda.
Yakışıklı oyuncu, en son Orta Doğu'da popüler olan 'ABTalks' isimli bir Youtube programına konuk oldu. Bu programda kendisine yöneltilen soruları İngilizce yanıtlayan Kuzum, akıcı konuşmasıyla izleyenleri yeniden kendine yeniden hayran bıraktı.
Boran Kuzum'un karizmasına karizma katan akıcı İngilizcesini merak edenleri hemen şöyle alalım 👇
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