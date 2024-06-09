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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Meriç Aral'dan 'Kimler Geldi Kimler Geçti Seti'ni Renklendiren Görüntüler

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Meriç Aral'dan 'Kimler Geldi Kimler Geçti Seti'ni Renklendiren Görüntüler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 12:12

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9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla izleyenlerin ilgisini toplayan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' isimli dizinin baş rollerini Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum paylaşıyor.

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Dizinin ilk sezonunda Serenay Sarıkaya, Avukat Leyla Taylan karakterini canlandırırken; Metin Akdülger ise sevgilisi olarak ''Ömer'' karakterine hayat vermişti. İkili, dizideki romantik sahneleriyle birbirlerine oldukça yakıştırıldı.

Dizinin ilk sezonunda Serenay Sarıkaya, Avukat Leyla Taylan karakterini canlandırırken; Metin Akdülger ise sevgilisi olarak ''Ömer'' karakterine hayat vermişti. İkili, dizideki romantik sahneleriyle birbirlerine oldukça yakıştırıldı.

Meriç Aral ise dizide ''Leyla'nın yakın arkadaşı Funda'' olarak rol aldı.

Meriç Aral ise dizide ''Leyla'nın yakın arkadaşı Funda'' olarak rol aldı.

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Meriç Aral'ın dizinin kamera arkasında oldukça eğlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Meriç Aral'ın dizinin kamera arkasında oldukça eğlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o anlar;

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