Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Meriç Aral'dan 'Kimler Geldi Kimler Geçti Seti'ni Renklendiren Görüntüler

9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla izleyenlerin ilgisini toplayan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' isimli dizinin baş rollerini Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin ilk sezonunda Serenay Sarıkaya, Avukat Leyla Taylan karakterini canlandırırken; Metin Akdülger ise sevgilisi olarak ''Ömer'' karakterine hayat vermişti. İkili, dizideki romantik sahneleriyle birbirlerine oldukça yakıştırıldı.
Meriç Aral ise dizide ''Leyla'nın yakın arkadaşı Funda'' olarak rol aldı.
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Meriç Aral'ın dizinin kamera arkasında oldukça eğlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın