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Biz Onları Böyle Tanımamıştık: Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Sete Geliş Anları Paylaşıldı

Biz Onları Böyle Tanımamıştık: Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Sete Geliş Anları Paylaşıldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 20:40 Son Güncelleme: 19.05.2024 - 21:24

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Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi, karakterleri ve konusuyla sosyal mecralarda da sık sık gündemde kendine yer edinmeyi başarıyor.

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Bir Tiktok kullanıcısı ise Kızılcık Şerbeti'nin setine baskın yapıp oyuncuların sete geliş anlarını kayıt altına alıp paylaştı.

Bir Tiktok kullanıcısı ise Kızılcık Şerbeti'nin setine baskın yapıp oyuncuların sete geliş anlarını kayıt altına alıp paylaştı.

Televizyon ekranlarında canlandırdıkları karakterin özellikleriyle aklımıza kazınan oyuncuların tepkileri ve yaptıkları kombinler ise yorumlarda kullanıcılar tarafından tartışıldı.

Televizyon ekranlarında canlandırdıkları karakterin özellikleriyle aklımıza kazınan oyuncuların tepkileri ve yaptıkları kombinler ise yorumlarda kullanıcılar tarafından tartışıldı.

Kameralara yansıyan o anlar;

Dizinin ruhuna kendini oldukça kaptıran kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi.

Dizinin ruhuna kendini oldukça kaptıran kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi.

Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ise kombiniyle eleştirilerin merkezi oldu.

Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ise kombiniyle eleştirilerin merkezi oldu.

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