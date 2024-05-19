Biz Onları Böyle Tanımamıştık: Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Sete Geliş Anları Paylaşıldı

Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi, karakterleri ve konusuyla sosyal mecralarda da sık sık gündemde kendine yer edinmeyi başarıyor.
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Bir Tiktok kullanıcısı ise Kızılcık Şerbeti'nin setine baskın yapıp oyuncuların sete geliş anlarını kayıt altına alıp paylaştı.
Televizyon ekranlarında canlandırdıkları karakterin özellikleriyle aklımıza kazınan oyuncuların tepkileri ve yaptıkları kombinler ise yorumlarda kullanıcılar tarafından tartışıldı.
Kameralara yansıyan o anlar;
Dizinin ruhuna kendini oldukça kaptıran kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi.
Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ise kombiniyle eleştirilerin merkezi oldu.
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